«الصحة» تنظم المؤتمر الإقليمي السادس لأفضل الممارسات

دبي(الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلةً بإدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي بقطاع المستشفيات، المؤتمر الإقليمي الافتراضي السادس لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، بهدف تبادل الخبرات الدولية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في القيادة الداعمة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وأفضل الممارسات في تعزيز ودعم شراكة المرضى وعائلاتهم في وضع الأنظمة والسياسات الصحية والمبادرات التطويرية. وذلك بمشاركة خبراء في الجودة وسلامة المرضى من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وأكثر من 270 من الكوادر الطبية والفنية بعدة جهات صحية حكومية وخاصة.

افتتح المؤتمر بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور زكريا العتال مدير إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي، وعدد من مديري الإدارات، بالإضافة لممثلين من دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ووزارة شؤون الرئاسة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وسلطة مدينة دبي الطبية ومستشفيات القطاع الخاص.

وأكد الدكتور السركال أهمية المؤتمر هذه السنة في دورته السادسة، والذي أصبح يمثل منصةً إقليمية مهمةً لتبادل المعارف وأفضل الممارسات والخبرات المحلية والإقليمية في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. والذي تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنظيمه سنوياً، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة لترسيخ معايير الحوكمة المؤسسية والطبية، وتطوير الرعاية الصحية واستدامتها في المنشآت الصحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ضمن مساعيها لتحسين نتائج المؤشر الوطني المتعلق بنسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد الدولي، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071.

«الصحة» تسحب تشغيلة من دواء للربو

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلة واحدة من الصنف الدوائي API Sinocort Nasal Spray، المستخدم للتخفيف من أعراض الربو، وانتفاخ القنوات التنفسية، بناءً على ما ورد في تقارير دراسات المواصفات المعتمدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز أنظمة الجودة والسلامة الصحية، وفق المعايير العالمية. وجاء هذا القرار بناء على التعميم الموجه إلى مــديري المناطـــق الطبيــة والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب تشغيلة واحدة من المستحضر الدوائي المثيل المصنع لدى شركة عمان للصناعات الدوائية الأردنية برقم تشغيلة ME051 بعد أن أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة.