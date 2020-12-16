1134 مخالفة بيئية خلال شهرين في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شددت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة على مرتادي الأماكن المفتوحة في الإمارة بضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وبالأخص شواطئ الإمارة، مؤكدة أنه سيتم مراقبة أية مخالفات سلوكية خاطئة واتباع الإجراءات اللازمة معها.

ونوه العاملون بالدائرة إلى أن الدائرة أطلقت مبادرة جديدة لتخفيض قيمة المخالفات البيئية التي حررها مفتشو دوريات «راقب» البيئية بنسبة 30% خلال ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 49 للدولة.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة: إن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لإدخال السعادة على المتعاملين وأفراد المجتمع وتحفيزاً وتسهيلاً على المخالفين لتسديد قيمة المخالفات المسجلة ضدهم خلال ديسمبر الجاري، مؤكداً أن الهدف الرئيس من مخالفات «راقب» هو توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها، وعدم تشويه المظهر الجمالي للإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام من الأهالي والسياح.

وأكد نجاح الدائرة في تطوير دوريات «راقب» البيئية منذ إطلاقها لتوفير الحماية للمناطق الطبيعية ضد السلوكيات الخاطئة من المخالفين، والمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة.