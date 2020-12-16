إتاحة خيار العودة لمدارس أبوظبي للحالات الصحية المزمنة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إتاحة خيار العودة إلى مقاعد الدراسة للطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة مع بداية الفصل الدراسي المقبل للعام الدراسي 2020/‏‏‏ 2021، والذي سيبدأ مطلع يناير 2021. ويأتي هذا القرار ثمرة التنسيق المستمر بين الدائرة والجهات الصحية المعنية في إمارة أبوظبي، لضمان العودة الآمنة لجميع الطلبة لمقاعد الدراسة.

وأوضحت الدائرة لجميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي، بأن الطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة يمكنهم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شريطة تقديم رسالةٍ لياقة طبية من الطبيب المختص، والتي تؤكد قدرة الطالب على الدوام في المدرسة، إلى جانب توقيع أولياء أمر الطلبة تعهّداً بتفهمهم للمسؤولية المرتبطة بإرسال أبنائهم إلى المدرسة. وينسجم قرار الدائرة مع رسالتها الرامية لترسيخ منظومة التعليم الشامل، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة.