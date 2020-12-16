10 رياضات تشكل ملامح السياحة الإماراتية

رضا سليم (دبي)

تتصدر 10 ألعاب قائمة أكثر الأنشطة الرياضية ترويجاً للسياحة في الإمارات داخلياً وخارجياً، حيث تستقطب هذه الألعاب مجموعة كبيرة من النجوم من مختلف الجنسيات عبر أحداث عالمية كبرى، وتنظم هذه الفعاليات سنوياً على أرض الدولة، نتيجة لثقة الاتحادات الدولية في قدرات الإمارات التنظيمية، وتميز البنية التحتية، وملاءمة الطقس وتوافر الأمن، ومن خلال هذه الأحداث يرسل نجوم العالم رسائل إيجابية مضيئة عن الإمارات والإماراتيين تجوب المعمورة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت المنصة الأمثل والأسرع لنقل الأحداث وتفاصيلها، وترسم صورة ناصعة للدولة في عيون الجميع، صورة تؤكد أن الإمارات الوجهة الأفضل للسياحة والرياضة.

وتضم القائمة ألعاب الفروسية والجولف والجو جيتسو والرجبي والدراجات والسيارات وألعاب القوى والرياضات البحرية والرياضات الجوية والتنس، إلى جانب الألعاب الترويجية، خاصة المجتمعية منها، والتي تخرج عن دائرة المنافسة، وتفتح الباب أمام الجمهور للمشاركة، مثل الألعاب الحكومية وتحدي دبي للياقة.

زخم الجولف

تشهد رياضة الجولف في الدولة زخماً كبيراً، من خلال استضافة وتنظيم بطولات عالمية، بالإضافة إلى بطولات دائمة للعبة، أبرزها الجولة الأوروبية لجولف السيدات، وبطولة فاطمة بنت مبارك للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف، ودبي ديزرت كلاسيك للجولف، وبطولة أبوظبي للجولف، وبطولة دبي ليدرز كلاسيك للجولف، وبطولة رأس الخيمة، ختام جولة التحدي الأوروبي للجولف.

الدراجات.. رياضة السائحين

تسهم الدراجات بشكل كبير في الترويج للسياحة الإماراتية، من خلال الطوافات التي تقام سنوياً، ومن قبل كان يوجد طواف أبوظبي ودبي والشارقة للدراجات، وتم دمج الطوافات ليخرج طواف الإمارات الدولي، والذي دخل الأجندة الدولية، ويشارك فيه نجوم العالم، خاصة أنه يقام في بداية العام، ما يجعله فرصة للنجوم للمشاركة والتجهيز لسباقات أخرى، وتولي الدولة المضامير الخاصة باللعبة اهتماماً كبيراً، ما يتيح لكل السائحين ممارسة هذه الرياضة، في أجواء آمنة بعيداً عن الشوارع.

السيارات.. ترويج استثنائي

تندرج سباقات السيارات ضمن منصات الترويج السياحي الاستثنائية المهمة، وتتصدرها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1»، الجولة الختامية لبطولة العالم التي تقام سنوياً على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وهي الحدث الأبرز في كل سباقات السيارات في العالم، وتعد الحدث الترفيهي والرياضي الأضخم في المنطقة، وتشهد إقبالاً هائلاً من هواة رياضة سباقات السيارات ومحبي الأجواء الاحتفالية الراغبين في الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وحققت جولة أبوظبي طوال النسخ الماضية قفزات كبيرة في الحضور الجماهيري، حيث اجتذبت مليون متفرج في مدرجات الحلبة لمتابعة أفضل السائقين في العالم على مدى 11 سنوات منذ تدشينها في 2009، وهو ما ينقل صورة مشرقة من الإمارات إلى العالم، بالإضافة إلى وجود سباقات أخرى منها رالي الإمارات، ورالي دبي الصحراوي، وغيرها من الأحداث الخاصة برياضة السيارات.

جماهيرية الرجبي

حجزت رياضة الرجبي مكاناً بارزاً لنفسها في قائمة الرياضات الأكثر ترويجاً للدولة، ليس بسبب انتشار هذه الرياضة بين الجاليات الآسيوية والأوروبية فقط، بل لأن هناك حدثاً كبيراً تنتظره الجماهير كل عام، وهو بطولة سباعيات الرجبي التي تقام في ملعب ذا سيفنز، على مدار 3 أيام، ويتجاوز الحضور 100 ألف متفرج، كما وصلت البطولة إلى نسختها الـ50، وتشهد مشاركة 230 فريقاً من جميع أنحاء العالم، تتنافس في 15 فئة، وخلال البطولة تسنح الفرصة للكثيرين لرؤية عمالقة سباعيات الرجبي في العالم.

الماراثونات في الصورة

عبر بوابة الماراثون تظهر ألعاب القوى، كإحدى الرياضات التي تروج للسياحة في الدولة، ويتصدر هذه السباقات ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، والذي يشارك فيه أكثر من 35 ألف عداء من مختلف دول العالم، ووصل إلى النسخة 21، ويعد أحد أسرع وأقوى 10 سباقات ماراثون في العالم، بالإضافة إلى ماراثون أدنوك أبوظبي وماراثون رأس الخيمة، ووجود عدد من سباقات نصف ماراثون.

إثارة الرياضات الجوية

تجذب الرياضات الجوية الجمهور بشكل كبير خاصة عشاق الإثارة التحدي وهواة القفز، وانتشرت هذه الرياضات بصورة كبيرة في الإمارات، ويرجع انتشارها إلى توافر الأجواء الملائمة للقفز، بالإضافة إلى عوامل الأمان لكل من يخوض التجربة، وقد تحولت الدولة إلى وجهة لهواة القفز، واستضافت عدداً من البطولات العالمية، والتي كان لها الأثر الأكبر في الترويج للإمارات، ومنها بطولة العالم للقفز بالمظلات 2012، وبطولة العالم للرياضات الجوية 2015، وبطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، وبطولة العالم للاستعراضات الجوية.

جاذبية الرياضات البحرية

تتمتع الرياضات البحرية بجاذبية كبيرة في الدولة خاصة بعد انتشار هذه الألعاب على الشواطئ، وكانت البطولات التي نظمتها الدولة في هذا المجال وراء تحول الجمهور لمتابعة هذه الرياضات ثم ممارستها، ومن أهم تلك الفعاليات استضافة بطولة العالم لزوارق «الفورمولا -1»، وبطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين «فورمولا المستقبل»، وسباق فولفو للمحيطات وبطولة الاتحاد الدولي للدراجات المائية، وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية للفوز بـ«جائزة الشارقة الكبرى»، وبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا-1» الشارقة، وبطولة العالم للزوارق البحرية السريعة «الإكس كات».

التنس واجهة عالمية

تحظى رياضة التنس بمتابعة جمهور كبير على مستوى العالم، ونجحت الإمارات في الدخول إلى منظومة البطولات العالمية التي تحظى بجماهيرية كبيرة، ويتردد اسم الدولة في كل مكان مع النجوم المشاركين فيها، ويتصدر المشهد بطولة دبي للتنس التي وصلت إلى نسختها الـ20 وبطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، وأسهمت في اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخراً، لتصبح الوجهة العالمية الأولى للسياحة الرياضية في العالم، خلال المؤتمر الدولي للسفر والسياحة، الذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط.

الجو جيتسو بكل اللغات

تشكل رياضة الجو جيتسو الرقم الأهم في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى التي تتحدث «كل لغات العالم»، لأنها من الألعاب التي أصبحت تجذب الجمهور والمتابعين في كل مكان، وتحتضن الدولة العديد من البطولات، وكان آخرها بطولة العالم للجو جيتسو للشباب والناشئين، وبطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجو جيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وبطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو وبطولة العين الدولية للمحترفين للجو جيتسو وبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، ولا تقتصر مزايا هذه الفعاليات على مشاركة مختلف الجنسيات، بل تشمل أيضاً أهمية إقامة هذه البطولات في إمارات الدولة، بالشكل الذي يسمح للجمهور بمتابعتها.

الخيول ترويج داخلي وخارجي

تندرج سباقات الخيول داخل الدولة وخارجها، ضمن منصات الترويج للسياحة الإماراتية، ويتصدر المشهد كأس دبي العالمي للخيول الذي يتابعه أكثر من مليار مشاهد، من عشاق السباقات، في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الذي يتجاوز 60 ألفاً من مختلف الجنسيات في كل نسخة نظراً لضخامة الحدث، وعلى المستوى الخارجي، يأتي كأس رئيس الدولة للخيول الذي يجوب العالم عبر محطات مهمة للترويج للدولة خارجياً، بالإضافة إلى مشاركة خيول الإمارات في سباقات السرعة بمختلف دول العالم، كما استضافت الدولة بطولة العالم للفروسية مرتين في عامي 1998 و2005،

بجانب البطولات السنوية للجواد العربي في دبي والشارقة

وغيرها من إمارات الدولة.