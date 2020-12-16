4 أهداف و57 مستهدفاً موزعاً على 8 أولويات

شروق عوض (دبي)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة أنّ السياسة البيئية العامة الجديدة لدولة الإمارات، تسعى لتحقيق 4 أهداف بيئية و57 مستهدفاً موزعاً على 8 أولويات بيئيّة بناءً على توجهات الحكومة الحالية والمستقبلية، تصدّرتها التغير المناخي، وتلتها المحافظة على البيئة الطبيعية ثمّ جودة الهواء، والسلامة الغذائية، واستدامة الإنتاج الزراعي النباتي، واستدامة الإنتاج الحيواني المحليين، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية بيئياً.

بلحيف النعيمي خلال الإحاطة (من المصدر)

وأوضح معالي النعيمي أنّ الأهداف الأربعة الرئيسية التي تسعى السياسة البيئية العامة الجديدة للدولة إلى تحقيقها، تمثلت في تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على نظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، في حين توزعت الـمستهدفات المبنية على توجهات الحكومة الحالية والمستقبلية، إلى 35 مستهدفاً حالياً و22 مستهدفاً مستقبلياً.

وبيّن معاليه في كلمة ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة أمس - افتراضياً - أنّ اعتماد السياسة العامة للبيئة يأتي تعزيزاً لمسيرة الإنجازات التي تم تحقيقها وحفاظاً على المكتسبات ومواكبة لمتطلبات مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، حيث تشكّل هذه السياسة المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكافة التوجهات والجهود من أجل البيئة والمناخ وتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي في الدولة، لافتاً أنّ الوزارة أعدّت سياستها بالتعاون مع كافة شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة، بعد دراسة واعية ومتأنية للوضع البيئي الراهن في الدولة، وللضغوط والتحديات المتوقع مواجهتها مستقبلاً، وبما يتواكب مع أهدف رؤية ومئوية الإمارات، مؤكداً أن أهمية هذه السياسة تكمن باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.

قانون اتحادي

بدورها، كشفت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنّ الوزارة انتهت من إعداد بنود القانون الاتحادي للتغير المناخي والذي سيشكل مظلة وطنية في هذا المجال، وبحسب الدورة التشريعية للقوانين الاتحادية قد يعتمد هذا القانون خلال العام المقبل 2021، مؤكدة على أهمية القانون نظراً لكونه يركز على التغير المناخي كمحور أول في سياسة الدولة العامة في مجال البيئة.

وبسؤالها عن طبيعة اختلاف السياسة العامة للبيئة التي تم اعتمادها حالياً عن الجهود والاستراتيجيات التي تم العمل بها سابقاً؟ أكدت أنّ السياسة الحكومية تمثل مجموعة التوجهات والقواعد والخيارات التي تمت صياغتها واعتمادها تحقيقاً للأهداف الوطنية على المديين القصير والطويل، وتحدد السياسات الحكومية الخيارات المتخذة على أعلى المستويات الحكومية وجهاتها الاتحادية والتي ترسم بالتالي توجهها وأولوياتها وقيمها وأهدافها، علاوة على كافة التشريعات واللوائح المتعلقة بالبيئة، علماً أنه لا توجد سياسة إماراتية عامة لتحدد مسار العمل البيئي المستقبلي، ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة لوجود سياسة عامة للبيئة باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية، بما يضمن تنفيذ التزامات الدولة على المستويين الوطني والعالمي في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة، والارتقاء بالوضع البيئي الحالي والمستقبلي.

كما أكدت أنه خلال السنة الأولى من تنفيذ السياسة، ستضع دولة الإمارات بالتشاور مع الشركاء المعنيين، خطة تنفيذ مفصلة لسياستها البيئية العامة والتي ستحدد أهدافاً بعينها قابلة للقياس وذات صلة، كما ستحدد الخطة بوضوح أدوار ومسؤوليات الشركاء، وسيتم عقد لقاءات لكافة الشركاء المعنيين في التنفيذ لشرح متطلبات السياسة والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها، ودور كل جهة في تعزيز السياسة من خلال المبادرات وقنوات التواصل، لتحقيق النتائج المرجوة والوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع بما يضمن أفضل النتائج.

وحول موعد المباشرة في تنفيذ بنود هذه السياسة العامة للبيئة في الدولة؟ أكدت على مباشرة الوزارة بالتعاون مع أولئك الشركاء من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، بتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، بدءاً من العام 2021 ولغاية العام 2030، عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والخطط والمشاريع.

تفاصيل الأولويات البيئية

وأكثر تفصيلاً لـلـ 8 أولويات التي ركزت عليها السياسة العامة للبيئة في الإمارات، أوضحت العبدولي، أنّ التغير المناخي تصدر قمة هذه الأولويات، باعتباره التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، ولما لتداعياته من تأثيرات سلبية تطال كافة القطاعات والمجالات، وتسعى الوزارة عبر هذه الأولوية إلى تنفيذ 6 مستهدفات، منها 3 مبنية على التوجهات الحالية للدولة مثل إدارة الانبعاثات وخفض انبعاثات الكربون بشكل خاص وتعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، و3 مستهدفات مبنية على التوجهات المستقبلية للدولة وتشمل رفع حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050، وخفض الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول 2030 وضمان تعزيز قدرات التكيف بحلول 2030، لافتة أنّ تحقيق هذه الأهداف المستقبلية مبني على مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي حددتها السياسة العامة للبيئة.

وأشارت إلى أنّ المحافظة على الطبيعة جاءت في المرتبة الثانية من الأولويات التي ارتكزت عليها السياسة العامة للبيئة، حيث تسعى الوزارة عبر هذه الأولوية إلى تنفيذ 9 مستهدفات، 6 منها مبنية على توجهات الدولة الحالية مثل الحد من فقدان الأنواع المحلية وحماية الموائل الطبيعية وغيرها، و3 مستهدفات مبنية على توجهات الدولة المستقبلية وتشمل تحقيق الحفاظ على 22% من الأراضي ومناطق المياه الداخلية، و20% من المناطق الساحلية والبحرية المهمة للتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل 80% من الأراضي المهدورة 2030، وذلك عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والخطط والمشاريع، لافتة إلى أنّ تعزيز جودة الهواء جاءت بالمرتبة الثالثة، حيث تسعى الوزارة لتحقيق 5 مستهدفات، 4 منها مبنية على توجهات الدولة مثل تحسين جودة الهواء المحيط والحد من الضوضاء، ومستهدف مبني على توجهات الدولة المستقبلية ويشمل تحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية 2040، وذلك عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع.

وبيّنت أنّ تعزيز سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها جاء في المرتبة الرابعة، حيث تستهدف الوزارة تحقيق 10 مستهدفات، 5 منها مبنية على توجهات الدولة الحالية مثل تعزيز مكانة الدولة كمركز ريادي ودولي لتجارة الأغذية، و5 مستهدفات مستقبلية تشمل الوصول لمعدل 100% لمؤشر سلامة الغذاء على مستوى الدولة بحلول 2040، وإحكام الرقابة على المتبقيات من المنتجات الغذائية ذات الأصول الحيوانية 2026، وتطوير النظام الإلكتروني لاعتماد وتسجيل الأغذية «زاد»، وتطوير منصة الغذاء الوطنية، وتوحيد الإجراءات الرقابية والتنظيمية، مشيرة إلى أنّ استدامة الإنتاج الزراعي المحلي جاءت في المرتبة الخامسة، حيث تستهدف السياسة ضمن هذه الأولوية تحقيق 4 مستهدفات، اثنين منها مبنيين على توجهات الدولة الحالية، هما الإنتاج الزراعي المستدام وحماية الإنتاج المحلي، ومستهدفين مبنيين على توجهات الدولة المستقبلية وهما زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والمتر المكعب من مياه الري 2026، وتطبيق الزراعة الحضرية بنسبة 60% بحلول 2050.

وأشارت إلى أنّ استدامة الإنتاج الحيواني المحلي جاءت بالمرتبة السادسة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق 6 مستهدفات، 4 منها مستهدفات حالية مثل الإدارة المتكاملة للثروة الحيوانية، و2 مستقبليان وهما تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لأبحاث تربية وإكثار الإبل 2040، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المستهدفة بنسبة 100% بحلول 2040، مؤكدة أن الإدارة المتكاملة للنفايات جاءت في المرتبة السابعة، وارتكزت على تحقيق 9 مستهدفات، 5 منها مبنية على توجهات الدولة الحالية مثل رفع مستوى الوعي بأهمية تقليل النفايات من مصادرها، و4 مستهدفات مستقبلية وتشمل معالجة 75% من النفايات البلدية الصلبة بحلول 2025، على أن تصل إلى 85% بحلول 2035، وخفض كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة إلى 1.4 كجم/‏‏‏ فرد/‏‏‏ يومياً بحلول 2025، على أن تصل إلى 1.2 كجم/‏‏‏فرد/‏‏‏يومياً بحلول 2035.

الإدارة السليمة

ذكرت العبدولي بأن تعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية حل في المرتبة الثامنة، ويرتكز على 8 مستهدفات، 6 منها مبنية على توجهات الدولة الحالية مثل تعزيز الاستثمار في الصناعات الخضراء، ومستهدفان مستقبليان متمثلان في زيادة الاعتماد على مواد تبريد آمنة بيئياً لخفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بنسبة 100 % بحلول 2040، الوصول لمعدل صفر حوادث ناتجة عن الاستخدام غير السليم والأمن للمواد الكيميائية بحلول 2025.