انطلاق الدورة الرابعة من «حاضنة معاً الاجتماعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، عن إطلاق الدورة الرابعة من حاضنة معاً الاجتماعية التي تركز على البيئة وتطبيقاتها العملية، بهدف إتاحة الفرصة لروّاد الأعمال الاجتماعيين، لإيجاد حلول مستدامة لحماية البيئة ومواردها في إمارة أبوظبي، ضمن مواضيع أساسية تتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإعادة التدوير والسياحة البيئية المستدامة في أبوظبي.

ووفقاً لإحصائيات هيئة البيئة في أبوظبي يتسرب كل عام نحو 13 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات، وبلغت كميّة النفايات الصلبة المولّدة في إمارة أبوظبي نحو 9.8 مليون طن، ولمواجهة التحديات البيئية الملحة أبرمت هيئة معاً شراكة مع «بيئة أبوظبي».

وتهدف الدورة الرابعة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، من خلال تطوير وتمكين روّاد الأعمال الناشئين إلى تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وإحداث تحول إيجابي في السلوكيات البيئية على صعيد الفرد والمجتمع، ونشر الوعي وتبديل أنماط التفكير السائدة للمساهمة في الحد من زيادة البصمة الكربونية، وبناء اقتصاد أخضر ومستدام.

ستختار الهيئة الفرق المتأهلة ضمن القائمة المختصرة، التي ستضم عشر فرق فائزة، وسيتم متابعة آلية تطوير أفكارهم وإدخالها حيز التنفيذ، وفق استراتيجية مدروسة تحدث أثر بيئي إيجابي مستدام.

تستثمر هيئة معاً أكثر من مليوني مليون درهم إماراتي لتمويل الدورة الرابعة ودعم رواد الأعمال الاجتماعيين، الذين سيخضعون لبرنامج تدريبي مدته 90 يوماً، بهدف تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها لمشاريع اجتماعية ذات عائد اقتصادي.

وستحصل الفرق الفائزة على التمويل المادي اللازم والإرشاد والتوجيه لصقل مهاراتهم، فضلاً عن توفير المساحات المكتبية للعمل وإتاحة الفرصة للتواصل مع المستثمرين لاكتساب الخبرة.

وصرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تعتبر حاضنة معاً الاجتماعية إحدى محاور الهيئة الرئيسية، التي تسعى لتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين الناشئين، مما يساهم في دعم القطاع الثالث في الإمارة، ومعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في أبوظبي».

وتابعت: «نعمل في هيئة معاً على تزويد رواد الأعمال الاجتماعيين بالدعم الذي يحتاجون إليه لتنمية أفكارهم المبتكرة لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية ومؤسسات ذات نفع عام، بهدف إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والثقافية والبيئية في إمارة أبوظبي».