إطلاق 30 مشروعاً اجتماعياً ناجحاً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سلطت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الضوء على عددٍ من الإنجازات البارزة التي تحققت من خلال حاضنة معاً الاجتماعية منذ إطلاق برنامجها التجريبي في مايو 2019 وحتى الآن. والتي نتجت عنها 30 مشروعاً اجتماعياً ناشئاً ساهمت في إحداث أثر اجتماعي إيجابي على ما يزيد على 15.000 شخص في أبوظبي.

وتعدّ حاضنة معاً والمسرّع الاجتماعي برنامجاً للابتكار الاجتماعي يهدف إلى دعم وتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية الناشئة، حيث قدمت معاً الدعم حتى الآن إلى 30 مؤسسة ناشئة في القطاع الاجتماعي عبر دوراتها الثلاث الأولى، حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم حتى الآن 6 ملايين درهم إماراتي بهدف إقامة مؤسسات مؤثرة تعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية في أبوظبي والتي تم تحديدها من خلال استبيان جودة الحياة الذي أجرته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي - بينما تساهم في الوقت ذاته في الاقتصاد على نطاق واسع.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نحن فخورون للغاية بالإنجازات الكبيرة التي تحققت من خلال حاضنة معاً الاجتماعية. فمنذ الإعلان عن انطلاق الدورة الأولى للحاضنة، تلقينا استجابة ضخمة من قبل العديد من روّاد الأعمال الاجتماعيين الناشئين من أصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم».