تخريج الدفعة الأولى من برنامج «دبلوم الرقابة والتفتيش»

الشارقة (الاتحاد)

خرّجت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب المفتش العام الدفعة الأولى من الدبلوم المهني للرقابة والتفتيش، وذلك في حفل أقامته مع جامعة الشارقة - مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، والذي تم تنظيمه ضمن مبادرات مكتب المفتش العام لتطوير الكادر البشري، وتزويده بالمعارف اللازمة في إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مركز التطوير المهني بالوزارة.

حضر حفل التخريج الافتراضي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، والخريجون، وعدد من الضيوف.

وتم تخريج 25 ضابطاً من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة من برنامج الدبلوم، والذي عمل على إعداده وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، بواقع 130 ساعة تدريبية امتدت على مدار 6 أشهر من خلال التعليم عن بُعد.

وتحدث اللواء الريسي في الحفل الافتراضي، معرباً عن سعادته بالحديث في هذا الحفل الأكاديمي المتميز، الذي يشهد تخريج دفعة من الموظفين بعد أن أتموا متطلبات هذا الدبلوم المتخصص «الدبلوم المهني في الرقابة والتفتيش»، الذي نفذته جامعة الشارقة المؤسسة الأكاديمية العريقة، متقدماً بالشكر لإدارة الجامعة والسادة الأساتذة الأفاضل الذين كان لهم عظيم المساهمة في تحقيق نتائج ومخرجات هذا الدبلوم، وقدم خالص التهاني والتبريكات للخريجين.

وقال إن الدبلوم المهني في الرقابة والتفتيش الذي تم اعتماده وطلبه بناءً على أهمية الاستثمار بالموارد البشرية كونها الثروة الحقيقية للوطن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة للمجتمع.