«بالعربي» تحظى باهتمام القطاعين الحكومي والخاص

دبي (الاتحاد)

شهدت مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عامها الثامن تحت شعار «بالعربي لسان العالم» مطلع الأسبوع الجاري، رعاية واهتمام ودعم عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والعالم.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية هذا الدعم في تعزيز دور مبادرة بالعربي لحثِّ الجمهور على استخدام اللغة العربية في تواصلهم اليومي، حيث نرى في كل عام حجم الاهتمام الذي تبديه هذه الجهات للاحتفاء باللغة العربية والإسهام في استعادة المكانة الرائدة لها كلغة عالميَّة أساسية بين اللغات. ولا شكَّ أنَّ هذا الدعم شكَّل حافزاً قوياً لاستمرارية ونجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «نحن فخورون بكوننا أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومبادرة «بالعربي»، وسنواصل التزامنا بتعزيز ونشر ثقافة اللغة العربية في جميع أنحاء العالم».

بدوره تحدَّث أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسَّسة دبي للإعلام، عن أهمية مبادرة «بالعربي» التي اعتمدت ونفَّذت الأفكار التي قدَّمها الشباب وطلبة الجامعات في دولة الإمارات.

من جهته أكَّد أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسَّسة دبي للإعلام أهمية وفاعلية مبادرة «بالعربي» قائلاً: «لغتنا العربية الأصيلة هي اللبنة الأساسية في صرح هويتنا الوطنية، وبلا شكٍّ أنَّ مبادرة «بالعربي» تصب في هذا الإطار».

وأعرب عبد الرحيم البطيح النعيمي القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام، عن حرص الشركة المستمر على الإسهام في دعم المبادرات المجتمعية والثقافية المرتبطة باللغة العربية، وقال: «تفخر أبوظبي للإعلام بتركيزها على المحتوى الناطق باللغة العربية، وهو ما نجحنا في ترسيخه منذ انطلاقتنا من خلال منصاتنا الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية التي تنطق غالبيتها باللغة العربية، ما ينسجم مع توجُّهات الشركة وأهدافها الساعية إلى تقديم المحتوى العربي الراقي والمميز، بما يعزِّز من الهوية الوطنية، ويدعم التوجهات الحكومية ومبادراتها، وفي مقدمتها مبادرة بالعربي».

وأفاد فادي أبو شمط، مدير الاستراتيجية والتخطيط لدى شركة أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن فخورون باستمرار تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبدعمنا لمبادرة #بالعربي التي تهدف إلى لفت الأنظار إلى جمال لغتنا العربية. وقال أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية»: «إنَّ دعم ورعاية مبادرة بالعربي يأتي في ظل السياسة العامة للمؤسسة التي ترتكز على تعزيز مكانة اللغة العربية، والتعريف بجمالياتها».

مدير الاتصال والعلاقات العامة في قناة الظفرة، فهد بن جساس، أوضح أنَّ مبادرة بالعربي، هي احتفاء بلغة الضاد، وجهد جبّار من الجهود المخلصة التي تبنَّتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وأفاد محمد بالعلاء الحارثي، عضو مجموعة فرسان الإمارات الإعلامية، بأنَّ المجموعة تسعى من خلال الشراكة الإعلامية الرقمية مع مبادرة بالعربي، إلى التواصل من خلال التفاعل الإيجابي في هذا اليوم مع المتابعين وحثّهم على استخدامها في مشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات ومدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في إذاعة الأولى: «نحن فخورون في إذاعة الأولى بتقديم الدعم لكافة المؤسَّسات والجهات والمبادرات الوطنية الرامية لحفظ الهوية الوطنية».

نجاح

قال محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية: «إنَّ مبادرة «بالعربي» أثبتت نجاحها خلال السنوات الأخيرة بما لقيته من تفاعل وانتشار لفعالياتها في عدد من الدول، ووصولها لملايين الأشخاص حول العالم، ما يؤكِّد عاماً بعد عام مكانة اللغة في نفوس المتحدثين بها في بقاع الأرض»، كما أشاد بالجهود الكبيرة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تعزيز مكانة المبادرة عالمياً، إذ استطاعت أن تشكّل حدثاً سنوياً يتفاعل معه عدد كبير من الجهات والمؤسَّسات والشخصيات ممَّن جمعهم حبُّ لغة الضاد من كل أقطار الوطن العربي.