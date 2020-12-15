بلدية العين و«مساندة» تنجزان مشروع خطوط ري وخزانات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة العين، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجازهما لكافة أعمال مشروع إنشاء خطوط ري رئيسة وفرعية وخزانات للقطاع الشرقي بمدينة العين، وذلك على مساحة 30 كيلو متراً، بتكلفة بلغت 58.4 مليون درهم.

وأفاد الجانبان بأن المشروع يخدم مدينة العين والمناطق السكنية والتجارية المحاذية للطريق الدولي بين سلطنة عمان الشقيقة ودولة الإمارات، ما سيكون له أكبر الأثر في زيادة العوائد والمنافع والاقتصادية، وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة ومدينة العين.

ويستهدف المشروع تأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي، والتأكد من كميات توفر المياه المعاد تدويرها للمستقبل وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، إضافة إلى الاستخدام المستدام والفعال للمياه، والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل للمياه ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي.

ويأتي إنجاز المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوفرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في توطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.