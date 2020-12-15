الإمارات وجهة عالمية للتسوق

رشا طبيلة (أبوظبي)

تحظى الإمارات بمكانة متميزة، كوجهة تسوق عالمية يقصدها زوار من مختلف الدول للاستمتاع بتجارب متفردة في مجموعة من الأسواق والمراكز التجارية العصرية، وتتيح «مولات» الدولة لروادها خيارات واسعة العلامات التجارية المحلية والدولية، تشمل الملابس، والإكسسوارات، والذهب والإلكترونيات، والسجاد، والتوابل، والفواكه الجافة، والأشغال اليدوية، والعطور التقليدية.

وتساهم التشكيلات الواسعة من السلع، والعروض المميزة، والأسعار التنافسية في جعل التسوق في الإمارات تجربة استثنائية ممتعة، خاصة في ظل تنوع المرافق التجارية من مراكز تسوق حديثة، إلى مناطق تسوق كلاسيكية، وأسواق تقليدية وشعبية، لكل منها سحرها الخاص، وطابعها المميز.

توفر المراكز التجارية الضخمة في الإمارات مجموعة متنوعة من المرافق الممتازة، تجمع تحت مظلتها التسوق والترفيه والاستمتاع بخيارات واسعة من المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى أماكن ومكاتب الخدمات الأساسية.

واستعدت أسواق ومراكز الدولة التجارية لموسم الشتاء الحالي بباقات جذابة من العروض والخصومات، وفعاليات متنوعة وتجارب تسوق حصرية تناسب متخلف احتياجات السكان والزوار، وتسهم تلك الفعاليات في دعم حركة السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد، مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وبدأت مؤخراً مهرجانات التسوق في مختلف إمارات الدولة، وتستمر حتى فبراير المقبل، في توجه يهدف لإتاحة الفرصة لسكان الدولة للاحتفال بالإجازات والأعياد.

أبوظبي.. 3500 متجر تشارك في «احتفل بالشتاء»

في العاصمة، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن خطط حملتها الشتوية «موسم أبوظبي للتسوق»، وتعد الحملة جزءاً من مبادرة «احتفل بالشتاء»، التي أطلقتها الدائرة لتشجيع جميع أفراد المجتمع المحلي في دولة الإمارات، على استغلال فترة الخصومات لقضاء إجازتهم الشتوية في فنادق الإمارة والاستمتاع بالأنشطة السياحية فيها، والاستفادة من العروض التي تقدمها المراكز التجارية.

ويمثّل «موسم أبوظبي للتسوق» الذي انطلق بدءاً من 10 ديسمبر، ويستمر على مدار 3 أشهر حتى 14 فبراير 2021، فرصة مثالية للأسر للاستماع بالإجازات الشتوية، حيث يتضمن تخفيضاتٍ وعروضاً ترويجية قيّمة خاصة خلال فترة الأعياد عبر جميع المتاجر الكبرى في كل من مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، إلى جانب إطلاق تشكيلات جديدة من المنتجات، وتجارب تسوق حصرية في عالم الأزياء والجمال ونمط الحياة.

وتقدم الحملة للمتسوقين عروضاً وتخفيضات تصل إلى 80%، ويشارك في فعالياتها أكثر من 3500 متجر للبيع بالتجزئة في أكثر من 20 مركزاً تجارياً بأبوظبي والعين والظفرة.

وتشمل الحملة إطلاق عدة فعاليات ترويجية محلية شاملة، تسلّط الضوء على ما تحتويه الإمارة من وجهات متميزة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الزوار للتسوق لقيادة تجارب متميزة، ومن بين هذه الحملات، حملة اكتشف المفاجأة، وحملة عد واكتشف أبوظبي.

وتعتبر حملة «احتفل بالشتاء» بمثابة دعوة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لجميع سكان الإمارات للاستمتاع بتجارب استثنائية هنا في أبوظبي أثناء فترة العطلات والأعياد.

ويذكر أنه يتوفر في الإمارة أكثر من 30 مركزاً تجارياً في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وتلتزم جميع الجهات المشاركة في الحملة بتطبيق أعلى معايير برنامج شهادة الأمان (Go Safe) العالمية للسلامة والنظافة في الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة، وتشمل تدابير السلامة اجراء اختبار الكشف عن «كوفيد - 19» لجميع العاملين في قطاع التجزئة، إضافة إلى قياس درجة حرارة المتسوقين عند منافذ الدخول، وتطبيق قواعد التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمتاجر والمقاهي والمطاعم، فضلاً عن عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة والمستمرة لجميع المنافذ المشاركة.

وتضم أبوظبي مراكز تجارية متنوعة المساحة والتصاميم، في مقدمتها ياس مول الذي يمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 2.5 مليون قدم مربع، ويعد واحداً من المراكز التجارية الإقليمية الكبرى ويقع في قلب جزيرة ياس التي تعد وجهة سياحية ترفيهية عالمية، إلى جانب مراكز تجارية متعددة مثل الجاليريا مول المارية، والمارينا مول، وبوابة الشرق، والجيمي مول بالعين، والفوعة مول، وبراري مول و«أبوظبي مول»، وديرفيلدز مول، والمشرف مول، والخالدية مول.

دبي.. عروض وتخفيضات كبرى في مهرجان التسوق

ينطلق مهرجان دبي للتسوق غداً الخميس ويستمر حتى 30 من يناير المقبل، ويستقبل المتسوقين بتخفيضات وعروض وسحوبات واسعة، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وألعاب نارية تمنح سكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بأجواء احتفال مثالية.

وتستعد دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات المميزة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، العديد من الفعاليات المتزامنة مع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، والتي تقام في إطار تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووسط الأسواق المشاركة في مهرجان دبي للتسوق، يظهر «سوق السيف»، الذي تقدمه شركة الفوعة، ويتميز بفعاليات متنوعة تناسب أذواق مختلف أفراد العائلة، إذ يمكن للكبار والصغار استكشاف عرض الطائرات الورقية ومشاهدة بالونات تتخذ شكل مخلوقات بحرية بالحجم الحقيقي، وهو ما يحول هذه المنطقة إلى ما يشبه أرض العجائب، وفي سوق «الخوانيج»، يكون محبو قصة الأطفال الكلاسيكية «أليس في بلاد العجائب» على موعد مع المتعة والتشويق من خلال العروض الشيقة التي يتم تقديمها في السوق، علاوة على تقديم فعاليات ترفيهية أخرى تضم المتاهة السحرية ومنطقة حفلات الشاي والسينما الخارجية ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، فضلاً عن «ماركت أو تي بي» والسوق العلوي في نخيل مول بفعاليات متنوعة.

وإلى جانب فعاليات التسوق الترفيهية، يتم تقديم حفلات وفعاليات موسيقية وغنائية عربية وعالمية في ثلاث حفلات مباشرة خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، إضافة إلى عدد من العروض العالمية.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تشكيلة واسعة من الصفقات والعروض في مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الذي يشمل 3500 متجر تقدم تخفيضات تبدأ من 25 إلى 75%.

وتضم دبي مراكز تجارية متميزة عالمياً، حيث يعد دبي مول من أكبر المراكز التجارية بالعالم وأكثرها استقطابا للزوار بهدف التسوق والترفيه في آن، ويستقطب «المول» أكثر من 80 مليون زائر سنوياً، ويضم إلى جانب متاجر التسوق وجهات ترفيهية متنوعة، إلى جانب مراكز تجارية كثيرة ومتميزة، مثل مول الإمارات ووافي مول، ودبي فيستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول وغيرها.

الشارقة تعود إلى التسوق

في الشارقة، تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة أيضاً غداً الخميس، النسخة الثانية من الحملة التسويقية والترويجية «عروض الشارقة للتسوق» تحت شعار «العودة إلى التسوق»، وتستمر حتى 13 من فبراير القادم، وتهدف الحملة الأكبر من نوعها هذا العام إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، إضافة إلى تعزيز حركة المبيعات والأسواق، وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في كافة مدن الإمارة.

وتضم الشارقة مراكز تجارية متعددة، مثل سيتي سنتر الشارقة، وصحارى سنتر وميغا مول، والسفير مول، وغيرها من المراكز التجارية.