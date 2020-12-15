«زراعة أبوظبي» تعتمد 5 مشاريع استثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 مشاريع استثمارية جديدة لإنشاء مزارع سمكية وأخرى للخضراوات والفواكه، والعجول والدواجن، على مساحات برية وبحرية تقارب 4 ملايين متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 524 مليون درهم. وتم تحديد هذه المشاريع وإدارتها بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث سيقوم عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في المجال الزراعي بتطوير هذه المشاريع في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتوسع بالمشاريع والاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة في إمارة أبوظبي.

وتضمنت قائمة المشاريع الخمسة توقيع عقدي مساطحة لمشروعين مع شركة «أكوافيشرز» وشركة «ميراك» للخدمات الزراعية. وستقوم شركة «أكوافيشرز» بإنشاء مزرعة سمكية بحجم 5 آلاف طن من أسماك السيبريم والسيباس والهامور والرد سنابر والجمبري بتكلفة إجمالية تصل إلى 110 ملايين درهم، وسيتم إنشاء هذه المزارع السمكية داخل البحر على مساحة تقدر بنحو 251.3 ألف متر مربع، بينما تكون المكاتب الإدارية وعمليات التشغيل والتعبئة والمختبرات ضمن مرافق منفصلة على اليابسة بمساحة 156.9 ألف متر مربع في جزيرة دلما.

أما عقد المساطحة الثاني مع شركة «ميراك» للخدمات الزراعية، فيهدف لإنشاء مزرعة إنتاج خضراوات وفواكه باستخدام تكنولوجيا متطورة في بيئة زراعية مغلقة، وزراعة «الهيدروبونيك»، مع إنشاء مخازن مبرّدة ومعملاً خاصاً بتعقيم المنتجات وتجميدها على مساحة 1.28 مليون متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 140 مليون درهم.

فيما وقّعت «الهيئة» على رسائل بالموافقة على إقامة ثلاثة مشاريع أخرى لصالح شركة «الفافا» ومزرعة النهضة، ومزارع الإمارات الوطنية للدواجن. وستقوم شركة «الفافا» الزراعية بإنشاء مزرعة بنظام الري بالتنقيط لزراعة المنتجات الزراعية، مع إدخال بذور مٌهجّنة في الزراعة، وإدخال التقنيات الحديثة في متابعة نمو المنتجات، وذلك على مساحة 481.5 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 38 مليون درهم.

كما منحت «الهيئة» الموافقة لمزرعة النهضة للأبقار لإنشاء مزرعة جديدة لتربية العجول وبيع لحومها محلياً، بمساحة تزيد على .4491 ألف متر مربع، حيث سيساهم هذا المشروع في زيادة أعداد العجول التي تمتلكها المزرعة من 3500 رأس إلى 20 ألف رأس، لترتفع بذلك طاقتها الإنتاجية بنسبة 470%، إلى جانب إقامة حظائر ومبانٍ إدارية وعيادة فحص وسكن عمال، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

ووافقت «الهيئة» كذلك لمزارع الإمارات الوطنية للدواجن، على إقامة مشروع إنشاء مزرعة دواجن ومسلخٍ في منطقة الظفرة، بطاقة إنتاجية 30 ألف طير يومياً، على قطعتي أرض الأولى لتربية الدواجن بمساحة 1.45 مليون متر مربع، بينما القطعة الثانية لإنشاء المسلخ وعمليات التعبئة، بمساحة 90 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم.

من جانبه، أكد سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حرصه على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الوطنية ولاسيما التابعة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية تخصصية تضمن تحقيق معايير الاستدامة للاستثمارات الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي، تهدف من خلالها إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة لاستدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع التصنيع الغذائي، وتعريف الشركاء والمستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بهدف إيجاد فرص استثمارية محلية لتنميتها من خلال «الدخول في شراكات واستثمارات مع صناديق الاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص في مجالات عمل الهيئة والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات الحكومية».