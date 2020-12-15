«ميدام» يوصي بوضع تشريعات لحوكمة عمليات التجميل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أوصى مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2020»، بضرورة وضع تشريعات تحكم عمليات التجميل والتخصصات المتعلقة بها من كافة جوانبها، بالتعاون مع الجهات الصحية والجمعيات العلمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوصت اللجنة المنظمة للمؤتمر بإرسال برقية شكر وعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه لأنشطة المؤتمر والتعليم الطبي المستمر في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأكد المؤتمر، أهمية فرض رقابة دائمة ومتابعة على كافة مراكز التجميل وضرورة إصدار التراخيص الرسمية المنظمة لهذه الجهات، إضافة إلى الحرص على اعتماد رسمي لبرامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات الصحية بالدولة.

ودعت التوصيات، التي أعلن عنها أمس، إلى ضرورة تعزيز قوانين المساءلة والأخطاء الطبية من ناحية حوكمة التشريعات والقوانين، والحرص على إعادة تفعيل ودعم برامج الاختصاص لطب الأمراض الجلدية، وخصوصاً برامج البورد العربي.

وقال الدكتور خالد بن سالم النعيمي رئيس المؤتمر:«التوصيات تضمنت أيضاً ضرورة الشراكة والتعاون بين الهيئات والمنظمات والمؤسسات العلمية المختصة بالأمراض الجلدية وطب التجميل، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب وآخر نتائج الأبحاث فيما بينهم».

وأشار إلى ضرورة أن يتقدم هذا التخصص الطبي، ويصبح أكثر مواكبةً للعصر ومشكلاته الصحية المستحدثة، منوهاً بدور ومشاركة منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ودعمهم للمؤتمر.