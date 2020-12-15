أمين عام «الوطني» يستقبل سفير كوريا الجنوبية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس بأبوظبي، كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة.

ورحب الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي في بداية اللقاء، الذي حضرته عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، بسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات، وعبر عن عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، في ظل النمو التي تشهده العلاقات على مختلف المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية، وأكد أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية والثقافية.

من جانبه أعرب كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، عن سعادته باللقاء، وأشاد بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من دعم وتوجيه من قبل قيادتي الدولتين.

وقدم سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة خلال اللقاء مقترحاً لزيارة معالي رئيس الجمعية الوطنية الكورية مع الوفد المرافق له، لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتوقع أن تكون خلال العام المقبل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الدور البرلماني في تعزيز التعاون المشترك، والدفع به بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وضرورة عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الخبرات، وبحث سبل جديدة للتعاون.