مسابقة الصيد بالصقور في مهرجان الظفرة 14 تنطلق اليوم

الظفرة (الاتحاد)

ضمن مسابقات الأسبوع السابع من مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، تنطلق اليوم الأربعاء، مسابقة الصيد بالصقور، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة، بينما تستمر مسابقات المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

وتشهد مسابقة الصيد بالصقور، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2020، إقامة ستة أشواط لمسابقات التلواح، منها أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطان مخصصان لفئة الجرناس، وقد خصص للمسابقة 30 جائزة قيمة، بواقع 5 جوائز لكل شوط.

وستبدأ المسابقة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري مع شوطين من أشواط التلواح /‏‏‏‏‏ فرخ (شوط الجير شاهين وشوط الجير تبع)، يوم الخميس 17 ديسمبر شوطي التلواح /‏‏‏‏‏ فرخ (شوط الجير، شوط الجير قرموشة)، يوم الجمعة 18 ديسمبر شوط التلواح /‏‏‏‏‏ جرناس (الجير شاهين + الجير تبع)، ويوم السبت 19 ديسمبر شوط التلواح /‏‏‏‏‏ جرناس (الجير + الجير قرموشة).

ويبدأ يوم غد الخميس دخول الإبل المشاركة في منافسات شوط البيرق (30) للمحليات، إلى الشبوك المخصصة، استعداداً لإعلان نتائج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى يوم الجمعة 18 ديسمبر، وذلك بعد عرضها على اللجان الطبية والفرز والتحكيم.

ويعتبر شوط البيرق من أضخم الأشواط في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، من حيث عدد الإبل المشاركة وقيمة الجوائز التي تصل إلى مليوني درهم إماراتي، حيث يشترط للمشاركة في الشوط امتلاك 30 ناقة من جميلات الإبل، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول على «بيرق المحليات»، بالإضافة إلى جائزة قيمتها مليون درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 600 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 400 ألف درهم.