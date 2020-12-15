مشاركة واسعة في «الروبوتات الموحدة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن اختتام فعاليات برنامج الروبوتات الموحدة لموسم 2020، بمشاركة متميزة من 196 طالباً في 58 فريقاً موحداً من 25 مدرسة على مستوى الدولة، وامتد البرنامج على مدار 4 أسابيع، ابتداءً من 9 نوفمبر الماضي، للطلاب ذوي القدرات المختلفة، ضمن فئتين عمريتين، من 8 إلى 11 عاماً و12 عاماً فما فوق. تم تصميم برنامج الروبوتات الموحدة 2020 كتجربة افتراضية، وذلك مراعاةً لتأثير «كوفيد- 19» على قطاع التعليم في الدولة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد في العديد من المدارس، وشمل البرنامج مشاركة العديد من المدارس والمراكز المخصصة للطلاب ذوي القدرات المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة لأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحن سعداء بالمشاركة الواسعة في برنامج الروبوتات الموحدة في موسم 2020، ولاسيما في ظل مواجهة المدارس للعديد من التحديات بسبب «كوفيد- 19» والأعباء المتزايدة على المعلمين.. لقد اخترنا عدم السماح لهذه الظروف الاستثنائية بالمساس بالتزامنا تجاه الأطفال ذوي القدرات المختلفة، وذلك لضمان توفير الدعم لهم وتنمية قدراتهم». وقالت راهي قدام، مديرة برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في شركة آتلاب، وأحد مطوري البرامج الافتراضية للتفاعل مع المدارس: «ترتكز رؤيتنا على توفير الدعم التقني لمساعدة الطلاب على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، من خلال استخدام أفضل المنصات والموارد.. لقد سعدنا بالتجاوب الكبير من المدارس خلال هذا الموسم التدريبي».