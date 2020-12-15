«بريد الإمارات» يحذر من رسائل احتيالية

دبي (الاتحاد)

دعا «بريد الإمارات» متعامليه إلى توخي الحذر الشديد خلال التفاعل والرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تدعي أنها من المجموعة.

وأكد بريد الإمارات في بيانه أنه يوفر بوابة دفع آمنة عبر الموقع الإلكتروني emiratespost.ae وهي الوسيلة الوحيدة للدفع الإلكتروني للشحنات ومنتجات التجزئة. وشدد على أن جميع روابط الدفع عبر الإنترنت تتضمن النطاقات emiratspost.ae أو epg.ae، وأن «بريد الإمارات» لن يقوم أبداً بإعادة توجيه متعامليه إلى بوابات دفع خارجية، ولن يطلب أبداً مشاركة المعلومات الشخصية. وقال «بريد الإمارات» أنه رصد وتعامل مع ملاحظات من المتعاملين منذ علمه بهذا النشاط ويقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد من أعمال هذه الحسابات الاحتيالية. ومن هذا المنطلق، دعا المتعاملين في حال تلقيهم بريداً إلكترونياً مشبوهاً إلى التواصل مع فريق خدمة المتعاملين في بريد الإمارات عبر الاتصال بالرقم 600599999، أو عبر البريد الإلكتروني CS@emiratespost.ae لتوضيح صحة الادعاء والتحقق منه.