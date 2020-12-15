رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

أبوظبي (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق، وذلك تيمناً بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

كما وزعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خطبة صلاة الاستسقاء على جميع خطبائها، تنفيذاً للتوجيه السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة يوم بعد غدٍ الجمعة 2020.12.18، قبل أذان صلاة يوم الجمعة بعشر دقائق.

وبهذه المناسبة، قالت «الهيئة»: «إننا نضرع إلى الله تعالى بالتوبة، والدعاء بأن يسقينا غيثاً مغيثاً للبلاد والعباد، ويحفظ قيادتنا وبلادنا، ويفيض عليها بالخير والعطاء».

كما أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الإمارة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل بعشر دقائق، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، تأسياً بسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، طلباً لنزول الغيث.

ودعا الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، المواطنين والمقيمين إلى أداء صلاة الاستسقاء لكل مسلم قادر، عملاً بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وأكد على الإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، وإلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين.