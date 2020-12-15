هزاع بن زايد يعزي ملك البحرين في وفاة محمد بن عبدالله آل خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أحر التعازي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد آل خليفة، راجين المولى عز وجلّ أن يتغمده برحمته ورضوانه ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».