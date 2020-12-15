«كلنا الإمارات» تعقد الجلسة الثانية لملتقى نظم وقوانين مرورية

أبوظبي(الاتحاد)

واصلت جمعية كلنا الإمارات أمس أعمال (ملتقى نظم وقوانين مرورية)، والذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور والتعريف بالنظم المرورية والقوانين المعمول بها لتحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطرق من السائقين والمشاة.

وفي الجلسة الثانية للملتقى الذي ينظم عن بعد على منصة زوم، ويستمر لغاية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تحدث العميد (م) جمال سالم عبدالله العامري، المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية في محورين؛ تناول الأول (آثار الضبط المروري في كبح المخالفين وحماية المجتمع)، وركز المحور الثاني على (آثار النظم المتطورة في حفظ حقوق مستخدمي الطرق والمركبات).