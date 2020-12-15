«القلب الكبير» تقدم مليوني دولار لترميم مستشفى لبناني

الشارقة(الاتحاد)-

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن دعم مشروع تجديد وترميم وحدة الطوارئ والصدمة في المركز الطبي التابع لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت، الذي أصيب بأضرار جسيمة جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية في أغسطس الماضي، بمبلغ قدره 2.369.300 دولار

(8.702.912 درهم).

ويأتي المشروع في إطار حملة «سلامٌ لبيروت»، التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير في أغسطس الماضي، وذلك بهدف تكثيف الجهود المحلية والدولية لتوفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار.