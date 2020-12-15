رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مملكة البحرين، قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ49، وذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49.. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا.. وأدام عليهم عزهم ومجدهم، وحفظ أمنهم وأمانهم».

ونشر سموه مع التغريدة، فيديو بعنوان «البحرين.. قلب وعين»، يتضمن لقطات تشير إلى قوة العلاقات والروابط الأخوية بين أبناء البلدين.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أهنئ أخي حمد بن عيسى وأهلنا في البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني».

وأضاف سموه: «نشارك مملكة الخير والمحبة أفراحها الوطنية.. ونسأله تعالى أن يديم عليها الخير والعزة والرفعة ويتحقق لشعبها مزيد من التقدم والازدهار».

ونشر سموه مع التغريدة فيديو يتضمن لقطات تؤكد متانة العلاقات والروابط بين قيادتي وشعبي البلدين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.