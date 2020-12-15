الإمارات والبحرين علاقات راسخة ورؤى مشتركة في مسيرة التنمية

بدرية الكسار (أبوظبي)

اعتادت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة مملكة البحرين احتفالها باليوم الوطني، وتنظم بهذه المناسبة العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية العائلية، والعروض الحيّة والثقافية، دعماً للأخوة والمحبة، حيث ارتبطت دولة الإمارات، ومملكة البحرين الشقيقة، بعلاقات وثيقة وراسخة على مر التاريخ، إذ تجمع بينهما عوامل أساسية، أبرزها الرؤى المشتركة والتقارب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ما جعل هذه العلاقة تتميز بمميزات وخصائص في المجالات كافة.

وذلك نتيجة طبيعية للعلاقة المميزة التي تربط قيادة البلدين على مر العقود الماضية، مدعومة بأواصر القربى والرؤية المشتركة والقاعدة الصلبة التي تجمع الشقيقين، والمواقف التاريخية القوية التي وقف خلالها البلدان جنباً إلى جنب لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيزاً لوحدة شعوب منطقة الخليج العربي والعالم العربي على مر السنوات الماضية.

ويتشارك البلدان الكثير من الأفكار والرؤى في عملية التنمية الشاملة، حيث يولي البلدان اهتماماً كبيراً للتعليم في المراحل المختلفة، وتوفير تعليم نوعي وقوي من خلال التخصصات العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية، وتتماشى مع الاحتياجات المستقبلية للمنطقة والعالم، ومنذ عقود من الزمن كان هناك اهتمام مشترك بتعليم جميع فئات المجتمع من الجنسين، ونشر المدارس والجامعات والكليات، وتوفير الرعاية الصحية وتطويرها عبر إنشاء المستشفيات المتطورة، وتوفير أحدث التكنولوجيا والكوادر الطبية المتخصصة لتقديم أفضل المستويات الممكنة من الرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع، فانتشرت المراكز الصحية في مختلف الأرجاء، والتي توفر أفضل الخدمات الطبية.

كما يولي البلدان اهتماماً كبيراً بدور المرأة ومشاركتها في تنمية المجتمع في مختلف المجالات، سواء في المجالات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها، حتى أصبح البلدان يشكلان نموذجاً رائداً لما حققته المرأة العربية من نجاحات في التمكين والتقدم.

ويعمل البلدان على دعم وتعزيز التنمية الداخلية في المجالات المختلفة، من خلال رؤى استراتيجية تستهدف تحقيق الرفاه للشعبين الشقيقين، ووضع خطط شاملة لتحقيق التطور في مختلف مجالات الحياة.

مجال الفضاء

وقّعت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء، ويتعاون الطرفان بموجب إعلان المبادئ على تدريب فريق البحرين للفضاء على تقنيات الأقمار الصناعية وخطوات تصميمها وبنائها وإجراء الاختبارات عليها، ومن ثم إطلاقها وتشغيلها والتحكم فيها، إلى جانب التعاون على بناء قمر صناعي مصغر للاستفادة منه في عدد من التطبيقات التي تخدم البحث العلمي، وتنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالبيئة.

علاقات مميزة

تتضمن قائمة العلاقات المميزة بين البلدين استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية 2016، وتعاوناً مميزاً في مجال النفط والغاز منذ 2009، واتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية عام 2009 أيضاً، ثم التعاون والتنسيق الأمني 2011.

وتشمل قائمة أبرز الاتفاقيات المشتركة أيضاً (الأرشيف الوطني 2015، ودراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 2014، والتنمية الاجتماعية والمجالين البرلماني والإعلامي 2013).

وثقافياً، تربط أبوظبي والمنامة علاقات مميزة، حيث أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، أن المملكة بما تملكه من إرث ثقافي وحضاري عريق تتطلع للمشاركة في الحدث الدولي الأكبر في المنطقة «إكسبو 2020» بدبي، من خلال التركيز على مضمون «اللؤلؤ» وقيمته التاريخية والثقافية في تاريخ أهل البحرين.

سيادة الدولة

سيادة واستقلال ووحدة أراضي مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، وصيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكافة الدول والهيئات العربية والدولية. تمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.

السياحة في البحرين

تمتلك مملكة البحرين كثيراً من معالم الجذب المختلفة التي تلبي مختلف الأذواق، فلعشاق التاريخ هناك تراث غني من الحضارات القديمة التي تعود إلى أكثر من 5000 سنة، حيث تزخر البلاد بالكثير من المعابد وتلال الدفن الجديرة بالاستكشاف والزيارة.

متحف البحرين الوطني

يمكنك التعرف على تاريخ البحرين الغني طوال آلاف السنين عبر زيارة متحف البحرين الوطني

كما أن القلاع والحصون التي توجد في منطقة الرفاع، وقلعة عراد، وبالطبع قلعة البحرين نفسها، هي أمثلة رائعة من العمارة القديمة.