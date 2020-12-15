سفير مملكة البحرين لدى الدولة لـ «الاتحاد»: العلاقات البحرينية الإماراتية تاريخية ووطيدة

بدرية الكسار (أبوظبي)

أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهدت العديد من المحطات البارزة والمتميزة، مما أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، وهذا ساهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وقد ترسخت دعائم هذه العلاقة التي جمعت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عقود من التاريخ، التي تزيد عن مائتي عام».

وأضاف: «إن العلاقات التاريخية والروابط الأسرية العميقة والوطيدة والمتميزة، والتي زادت تمسكاً ورسوخاً استمدت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظهما الله ورعاهما».

وقال: «إن سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى «حفظه الله» يؤكد دائماً اعتزازه الكبير بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في المجالات كافة».

وتابع: «تتسم العلاقات بين الإمارات والبحرين، بالانسجام في معظم القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات تاريخية ووطيدة، وتقوم على أساس المساندة المشتركة في معظم القضايا، كما كان للجنة الإماراتية البحرينية المشتركة، دور كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون بين البلدين، وفي ظل هذه العلاقات، تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات».

تهان

قال: «بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين «حفظه الله ورعاه»، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء «حفظه الله» وأصحاب السمو وشعب مملكة البحرين الحبيب، سائلين المولى عز وجل أن يعيده ومملكة البحرين الغالية قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار».