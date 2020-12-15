الرياضة البحرينية.. «قفزة عالمية»

رضا سليم (دبي)

تعيش الرياضة البحرينية «قفزة كبيرة» إلى العالمية، ليس فقط باستضافة أحداث رياضية دولية يشهد لها العالم بتنظيمها المبهر، من خلال ما تتمتع به من منشآت رياضية عملاقة، وخبرات إدارية محترفة، بل أيضاً هناك العديد من الإنجازات التي حققها أبطال البحرين في كل الألعاب، على مدار سنوات طويلة، ورسمت التاريخ الذهبي لكل الأبطال الذين رفعوا العلم البحريني على منصات التتويج.

ويزخر عام 2020 بالإنجازات الرياضية، رغم ظروف «جائحة كورونا» التي عطلت مسيرة البطولات، إلا أن المنتخبات البحرينية قبلت التحدي، وكانت حاضرة في الصدارة، وهذه الإنجازات بمثابة «طريق النور» الذي شقت به الرياضة طريقها لتضع مملكة البحرين على الخريطة الرياضية العالمية.

تشهد الرياضة البحرينية العصر الذهبي، حيث توالت الإنجازات، في ظل عزم لا يلين من أبطال المملكة على حصد الإنجاز تلو الآخر في كل محفل رياضي، وسجل أبطال المملكة تاريخاً من نور في تاريخ الرياضة الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، مما يؤكد أن الرياضة البحرينية تسير في الطريق السليم، وأصبحت البحرين محط ثقة كبيرة من مختلف الاتحادات الرياضية والمؤسسات، في إسناد تنظيم البطولات الرياضية إلى مملكة البحرين. في الوقت الذي تعيش فيه البحرين احتفالات اليوم الوطني، تستعد لمنتخباتها لخوض غمار بطولات قارية وعالمية، بحثاً عن إنجاز جديد، يقدمه هؤلاء الأبطال للوطن، وهو ما يرسّخ مكانتها على الخريطة العالمية، وستكون لانطلاقة في يناير المقبل، حيث يشارك منتخب البحرين لكرة اليد في بطولة العالم للرجال «مونديال مصر» للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تأهل إلى بطولة 2011 بالسويد، و2015 في فرنسا، و2019 في الدنمارك وألمانيا، كما تأهل المنتخب نفسه للمرة الأولى، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» التي تأجلت إلى العام المقبل.

وشهد عام 2020 إنجازات عديدة، منها تأهل منتخب البحرين لكرة السلة، إلى نهائيات كأس آسيا 2021، وتصفيات كأس العالم 2023، وحصول فريق «بحرين 1» للسيارات على المركز الأول في بطولة العالم NHRA للسيارات «فئة البرومو»، والتي أقيمت في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية، كما أحرزت البحرين المركز الأول، في تنظيم سباقات «نصف ماراثون» من بين 493 سباقاً عالمياً، وفوز المتسابق فنسنت لويس من فريق البحرين لـ «التحمل 13»، بلقب بطولة العالم للترايثلون التي أقيمت في هامبورج الألمانية، وغيرها من الإنجازات المبهرة قارياً وعالمياً.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الثقة لمملكة البحرين، لإنشاء مركز الأداء الرياضي الوطني، والذي يخصص للعبة كرة القدم للصالات، ضمن أحد البرامج التي نال الاتحاد البحريني فيه ثقة «الفيفا».

وتسير العلاقات الإماراتية البحرينية في المجال الرياضي بحجم الطفرة الكبيرة للرياضة البحرينية، خاصة أن العلاقات بين البلدين تتمتع الارتباط الوثيق والمصير الواحد، والممتدة لعقود طويلة، والتي تمثل إرثاً لكل الأجيال، وهي العلاقات التي لها الكثير من الأبعاد على المستويات كافة خاصة الجوانب الرياضية التي تمثل المعين الواحد بين البلدين، عبر الكثير من أوجه التعاون على المستوى البروتوكولي، أو الشراكة والاتفاقيات بين الاتحادات الرياضية، أو على مستوى المنتخبات والأندية، وتنظيم البطولات في البلدين، وهو ما يجعل التشابه كبيراً على مستوى استضافة الأحداث الكبرى أو الإنجازات.

وتمثل الاتفاقيات والشراكات، وتبادل المعسكرات «الباب الواسع»، من العلاقات على مستوى القيادات الرياضية، ولعل أبرزها كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، وهي نتاج تعاون بين الاتحادين الإماراتي والبحريني في اللعبة، والذي ينتظر نسخته الرابعة، وتدعم الإمارات الرياضة البحرينية في كل المجالات، حيث وقع اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو اتفاقية توأمة مع الاتحاد البحريني لألعاب الدفاع عن النفس، للاستفادة من خبرات اتحاد الإمارات التي بلغت مصاف العالمية، من خلال البطولات الكبيرة التي ظل ينظمها الاتحاد، والتي تركت أصداء واسعة على مستوى المنطقة والعالم.

«وجه السعد» على منتخباتنا

تتعلق جماهير الشارع الرياضي بالبحرين، نظراً لكون العديد من الإنجازات تحققت على أرض بحرينية، وتعتبرها «وجه السعد»، وأبرزها فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بكأس بطولة الخليج لكرة القدم «خليجي 21»، والتي أقيمت في البحرين من 5 إلى 18 يناير 2013، وهو الكأس الأخيرة التي حصدها «الأبيض» في مسيرته.

كما تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم عام 2015، وللمرة الأولى في تاريخه، عبر بوابة البطولة الآسيوية المؤهلة، والتي أقيمت في البحرين خلال يناير 2014، وتوج الأهلي بكأس الأندية الخليجية أبطال الكأس لكرة اليد بصالة الاتحاد البحريني بالمنامة في مارس 2013.

حصد لاعبونا في الألعاب المختلفة 26 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالبحرين 2011، منها 5 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، وحققت بطلات الإمارات 21 ميدالية ملونة في الدورة الثالثة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج في البحرين مارس 2013، حيث فازت لاعباتنا بـ3 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات.



بصمة إماراتية بصالة المنامة

جاء نهائي بطولة مجلس التعاون الـ 37 للأندية أبطال الدوري لكرة السلة بصالة المنامة إماراتيا خالصاً، جمع بين الأهلي والشباب، ونجح الأهلي في الحفاظ على اللقب، وذلك بعد فوزه في نهائي على شقيقه الشباب 88 -81، وتأهل للبطولة الآسيوية من بوابة البحرين، وكان اللقب الثالث على التوالي الذي يحققه الأهلي، ليرفع حصاده إلى 3 ألقاب، متفوقاً على الفريقين البحرينيين المنامة والأهلي، ويملك كل منهما لقبين.

رئاسة «الآسيوي».. صورة خليجية دبي (الاتحاد)

يعد استمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، مكسباً كبيراً لمملكة البحرين بشكل خاص، كما أنه واجهة للرياضة الخليجية والعربية بشكل عام، لما يمثله من مكانة آسيوية وعالمية في أهم لعبة في العالم.