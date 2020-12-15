منشآت عالمية لاستضافة الأحداث الكبرى

دبي (الاتحاد)

تتصدر المنشآت الرياضية البحرينية المشهد على مستوى الخليج والشرق الأوسط، حيث تزخر بمنشآت على درجة عالية من الجودة، ودائماً ما تستضيف الأحداث العالمية والقارية، وإن كانت حلبة البحرين في المقدمة، بعدما تم افتتاحها عام 2004، وتعد واحدة من المعالم البارزة في المملكة، وجعلت البحرين موطناً لرياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، بفضل روعة تصميمها، لتشكل أحد الوجهات المفضلة للسائقين والصانعين، في بطولة العالم لـ «الفورمولا1» سنوياً، ووجهة عالمية وسياحية للبحرين.

ويعتبر استاد مدينة خليفة الرياضية من أقدم الملاعب في البحرين، حيث تم إنشاء الملعب عام 1968، وشهد منافسات دورة الخليج الأولى «كأس الخليج»، وتم تجديده عام 2006، ليواكب النهضة العمرانية في البلاد.

وتشمل مدينة خليفة الرياضية المسبح الأولمبي بطول 50 متراً، وآخر للتدريب بطول 25 متراً وصالة ألعاب رياضية متعددة الأغراض، تستوعب 2500 متفرج، وملعباً دولياً للتنس الأرضي، لتشكل مجمعاً رياضياً شاملاً محاطاً بمواقف للسيارات.

أما استاد البحرين الوطني، فقد افتتح عام 1982، ويقع في مدينة عيسى ويتسع لـ35 ألف متفرج، ويشمل صالة رياضية كبيرة، واستضاف الملعب بطولة «خليجي 21» عام 2013، بالإضافة إلى ملاعب الأندية مثل الشباب، الرفاع، سترة، النجمة، بجانب صالات أندية النصر وتوبلي، والاتفاق، وبناء مقار جديدة للأندية والاتحادات والعديد من الملاعب.