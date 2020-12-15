محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة الیوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد) - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وكتب سموه، على حسابه في تويتر «أھنئ أخي حمد بن عیسى، وأھلنا في البحرین الشقیقة، بمناسبة الیوم الوطني».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «نشارك مملكة الخیر والمحبة أفراحھا الوطنیة.. ونسأله تعالى أن یدیم علیھا الخیر والعزة والرفعة ویتحقق لشعبھا مزید من التقدم والازدھار».