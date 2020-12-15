شرطة الشارقة تحبط ترويج أكثر من مليون قرص مخدر

الشارقة (الاتحاد) - تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في عملية نوعية أطلق عليها «القوة الخاطفة»، من ضبط عصابة مكونة من 9 أشخاص، قاموا بجلب أكثر من مليون قرص مخدر من نوع «زينكس» تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 15 مليون درهم، تمهيداً لبيعها وترويجها داخل الدولة.

وكشف المقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، عن ورود معلومات حول نشاط العصابة المذكورة وقيامها بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بنية توزيعها على مجموعة من المروجين في أقل من 24 ساعة، عبر اتصالات سرية فيما بينهم، ومحاولتهم إخفاء هوياتهم للحيلولة دون كشف مخططهم الإجرامي، وتضليل الأجهزة الشرطية والهروب من قبضتها، إلا أن يقظة رجال مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة وخبراتهم في التعامل مع مختلف الأحداث، مكنتهم من الإحاطة الكلية بأعضائها والإيقاع بهم، وإفشال مخططهم الإجرامي.

وأشار العسم إلى أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية والكشف عن طبيعة المخطط الإجرامي. ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات ميدانياً، وفي ضوء الأدلة والمعطيات الواردة، ورصد وتحليل البيانات، وفي أقل من اثنتي عشرة ساعة، استطاع الفريق تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي، وتتبع تحركاتهم ومعرفة مكان وجودهم. وتم التنسيق مع عدد من أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، ووضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد التشكيل، وإحكام القبضة الأمنية على جميع أطراف التشكيل في التوقيت نفسه. وعند ساعة «الصفر»، تمت السيطرة وإلقاء القبض على جميع أفراد التشكيل العصابي، البالغ عددهم 9 أشخاص من الجنسيات الآسيوية، وبحوزتهم كمية من الأقراص والعقاقير المخدرة، والتي تزيد عن المليون قرص مخدر من نوع «زينكس»، والتي تقدر قيمتها السوقية بخمسة عشر مليون درهم.

وبالتحقيق مع المذكورين، اعترفوا بنيتهم ترويج الأقراص والعقاقير المخدرة والشروع في تخزينها في مختلف إمارات الدولة، تمهيداً لترويجها وبيع سمومهم إلى أبناء الوطن، إلا أن خطتهم باءت بالفشل، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.