مرصد الشارقة يكتشف كويكبين جديدين

دبي (الاتحاد) - اكتشف مرصد الشارقة التابع لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك كويكبين جديدين ضمن أحد عشر كويكباً تم رصدها في حزام الكويكبات وبالتعاون مع تلسكوب بان ستارز (Pan-Starrs) في الولايات المتحدة الأميركية المتخصص للبحث واكتشاف الكويكبات والمذنبات.

أعلن ذلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وأوضح أنه تم اكتشاف هذين الكوكبين خلال مسابقة لمنظمة التعاون الدولي للبحث الفلكي (IASC)، شارك فيها الراصد الفلكي في الأكاديمية محمد طلافحة، وذلك من خلال تحليل مئات من الصور والبيانات الفلكية التي توفرها المنظمة للعلماء حول العالم.

وقال: يعتبر هذا الاكتشاف إضافة علمية وعالمية جديدة تضاف كخطوات واسعة وراسخة أولى في مسيرة الأكاديمية في هذا النوع من الأرصاد والاكتشافات، لا سيما في ميادين التعرف على بيئة المجموعة الشمسية ومكوناتها ومعرفة الأجسام التي تتبع وتتأثر بجاذبية الشمس، والتحقق من مداراتها والتأكد بأنها لا تشكل خطراً على كوكب الأرض، ومحاولة تفسير أسباب وجود النسبة الأكبر للكويكبات في منطقة محددة في المجموعة الشمسية.

وأوضح محمد طلافحة الراصد الفلكي في الأكاديمية، أن عملية البحث عن الكويكبات لغرض اكتشافها تتم من خلال استخدام الصور العلمية المعالجة وذات الدقة العالية والمأخوذة من شبكة مراصد عالمية متخصصة بهذا النوع من الأرصاد من خلال مسح السماء يومياً، وتتلخص هذه العملية أولا بمقارنة ما يوجد في هذه الصور العلمية من كويكبات معروفة ومسجلة في أرشيف الاتحاد الفلكي الدولي وذلك لتحييدها خلال عملية البحث، ومن ثم يتم تمييز الأجسام المتحركة غير المسجلة، وذلك من خلال سلسلة من الصور المأخوذة بفارق 30 دقيقة بين كل صورة، إذ إن الكويكبات يتغير موقعها مع مرور الزمن، ويتطلب ذلك تحديد مواقع حركة الكويكب ولمعانه وتحديد اتجاه حركته، ويتبع ذلك عملية جديدة من الأرصاد للتحقق من مسار الكويكب ومحاولة معرفة صفاته الفيزيائية ويتم تسجيله ضمن قائمة الكويكبات المكتشفة بشكل رسمي.