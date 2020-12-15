حاكم عجمان يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان في برقيته عن خالص تهانيه لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.