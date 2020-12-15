العين.. مشروع خطوط ري وخزانات القطاع الشرقي بـ 58.4 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت بلدية مدينة العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجازهما لكافة أعمال مشروع إنشاء خطوط ري رئيسية وفرعية وخزانات للقطاع الشرقي بمدينة العين، وذلك على مساحة 30 كيلو متراً، بتكلفة بلغت 58.4 مليون درهم.

وأفاد الجانبان بأن المشروع يخدم مدينة العين والمناطق السكنية والتجارية المحاذية للطريق الدولي بين سلطنة عمان الشقيقة ودولة الإمارات، ما سيكون له أكبر الأثر في زيادة العوائد والمنافع والاقتصادية وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة ومدينة العين.

ويستهدف المشروع تأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي، والتأكد من كميات توفر المياه المعاد تدويرها للمستقبل وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، إضافة إلى الاستخدام المستدام والفعال للمياه والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل للمياه ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي.

ويأتي إنجاز المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوفرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في توطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته»، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفادت بلدية مدينة العين بأن المشروع يستهدف إيقاف استنزاف المياه الجوفية العذبة بالقطاع الشرقي والذي شمل مناطق مزيد وأم غافة والظاهر، إلى جانب تلبية احتياجات القطاع الشرقي للزراعات التجميلية والمماشي بما يتناسب مع التطور الحضري في هذه المناطق، بالإضافة إلى النتائج المبدئية لدراسة احتياجات القطاع من مياه الري المعالجة والمرافق الترفيهية والمساحات الخضراء.

وأشارت إلى أن أعمال المشروع تضمنت إنشاء خمسة مماشي مع مسار الدراجات بطول14630متراً، حيث تقع في مزيد: بطول 870 متراً، والظاهر: 1954متراً، وأم غافة: 1578 متراً، وفي مشتل مزيد بطول 3228 متراً، وأيضاً من دوار مشتل مزيد إلى دوار الشاحنات بطول 7000 متر، بالإضافة لأعمال الري والعناصر التجميلية الطبيعية وألعاب الأطفال ومعدات اللياقة البدنية والأثاث والإنارة، لتشكل متنفساً صحياً لأهالي القطاع، إلى جانب تنفيذ خمسة مناطق للياقة البدنية في كل من الظاهر1، والظاهر5، والظاهر9، ومزيد، والصاروج، حيث تحتوي على أجهزة رياضية متخصصة في مناطق مظللة.

من جانبها، أوضحت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أن أعمال المشروع تمثلت في تنفيذ خطوط ري رئيسية وفرعية، إلى جانب إنشاء 4 خزانات لمياه الري المعالجة سعة 900 متر مكعب لكل خزان مع محطة الضخ الملحقة، وذلك بمناطق القطاع الشرقي في مزيد والظاهر وأم غافة والخرير، فضلاً عن إنشاء خطوط ري لتغذية الخزانات وأعمال التجميل الطبيعي.

وأشارت «مساندة» إلى أن المشروع تضمن تنفيذ زراعات تجميلية تلبي احتياجات سكان القطاع في 3 مناطق، هي مزيد والظاهر وأم غافة، إضافة إلى إنشاء مماشٍ ومسارات للدراجات ومناطق لممارسة الرياضة باستخدام معدات اللياقة البدنية، إلى جانب إنشاء مماشٍ ومسارات دراجات أخرى داخل مشتل مزيد، وأيضاً من دوار مشتل مزيد إلى دوار الشاحنات بطول 7 كيلو مترات، كما تم تركيب معدات لياقة بدنية ومظلات في 5 حدائق متفرقة في القطاع.

كما اشتمل المشروع على إنشاء 4 خزانات لتأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي، والتأكد من كميات توفر المياه المعاد تدويرها للمستقبل وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، إضافة إلى الاستخدام المستدام والفعال للمياه والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي.

وأكدت «مساندة» حرصها على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، وسعيها المتواصل إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتكريس قيم الاستدامة، ووضع بصمات متميزة لجميع المشاريع التي تنفذها.