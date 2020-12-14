محمد بن راشد: خدمة المواطنين والمقيمين أولوية

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وفق أفضل الممارسات تعد أولوية، وهو ما يجعل منظومة عملنا الحكومي مرنة ومتجددة لتحقيق تطلعاتنا.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس عدداً من القرارات التنظيمية والهياكل الجديدة لوزارات ومؤسسات اتحادية وإعادة تشكيل مجالس في الحكومة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء ضمن الشؤون التنظيمية للعمل الحكومي، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، ليتولى تعزيز تنافسية الدولة، ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ومتابعة التنسيق وتنفيذ المبادرات وتنفيذ الخطط، وتقييم التنافسية الوطنية والدولية، بالتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الإطار قال سموه: «اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات، الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً رئيساً، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة».

وتم تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الاقتصاد، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير العدل، ووزيرة تنمية المجتمع، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعُد، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والأمين العام للمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وممثل عن مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.

محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور سيف بن زايد ومحمد القرقاوي ( الصور من وام)

تشكيل مجلس ريادة الأعمال الوطنية

وعلى صعيد آخر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية مؤسسات وصناديق دعم مشاريع المواطنين».

وبالإضافة إلى تشكيل مجلس ريادة الأعمال الوطنية برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم نمو وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في الدولة لدفع العجلة الاقتصادية وتنميتها، وتوفير بيئة ابتكارية لإنشاء الشركات وتطوير الأعمال.

قرارات تنظيمية

اعتمد مجلس الوزراء ضمن القرارات التنظيمية إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية برئاسة وكيل وزارة المالية لمدة ثلاث سنوات، ويضم في عضويته ممثلي الدوائر المالية في حكومات الإمارات وممثلاً عن المصرف المركزي.

ويختص المجلس بتنسيق السياسات المالية والنقدية الحكومية وتوحيدها، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات، والعمل لدراسة المستجدات والمتغيرات ووضع حلول ومبادرات استباقية للسياسات المالية والنقدية، بما يضمن سلامة النظام المالي، ويعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق التنمية الاقتصادية.

واعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس التنسيق القضائي، برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وعضوية ممثلي الجهات القضائية في الدولة ولمدة ثلاث سنوات، وذلك لتعزيز تنافسية الدولة، ودعم النظم القضائية والتنسيق المستمر لتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين في مختلف المجالات، إلى جانب دور المجلس الفاعل في إعداد التوجهات المستقبلية للدولة في محور الأمن والعدل والسلامة.

واعتمد المجلس في جلسته أيضاً تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي واشتملت التعديلات على منح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، وتبعيته لوزير شؤون الرئاسة.. ويتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير شؤون الرئاسة، ويكون مقره في إمارة أبوظبي.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميناء «دبي هاربر» كمنفذ حدودي ساحلي رسمي في دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير خدمات الدخول والخروج اللازمة للسياح الدوليين والسفن السياحية واليخوت في محطات الرحلات البحرية والمراسي في «دبي هاربر».

محمد بن راشد في حديث مع سيف بن زايد

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.

كما اعتمد المجلس القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم/‏‏20/‏‏ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وتتراوح هذه الغرامات الإدارية ما بين/‏‏50.000/‏‏ خمسين ألف درهم، ولا تزيد على/‏‏5.000.000/‏‏ خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.

التزامات ومساهمات

من جانب آخر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:« ضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً، والذي يتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة»، حيث وافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي، وبهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ5-10 سنوات القادمة للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين. كانت الإمارات قد سلمت مساهماتها الأولى في 2015، وتم بشكل رئيس خلال التحديث الثاني للمساهمات المحددة وطنياً دراسة مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة بالاعتماد على عدة سيناريوهات، واستثمارات الدولة القائمة في الطاقة النووية والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وعزل الكربون وتخزينه واستزراع غابات القرم، وغيرها من الجهود الوطنية.

منصور بن زايد في حديث مع نهيان بن مبارك

الإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوزاري للتنمية بشأن إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب ولجنة سوق السبائك الإماراتية للإشراف على المعيار والترويج له إلى جانب إنشاء المنصة الاتحادية لتداول الذهب، والتي تعتبر بمثابة كيان شامل على مستوى دولة الإمارات لتداول الذهب، ورصد واردات الذهب المادية في الدولة.

تأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب، ورفع تنافسيتها في هذا المجال، وتعزيز مصداقية الذهب الإماراتي، والعمل على تطويره واستدامته والترويج له، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتطوير صناعة محلية ذات قيمة مضافة، وزيادة حجم تداول الذهب، مما ينعكس على إنشاء الدولة لعلامتها التجارية الخاصة ذات معيار الذهب الأعلى جودة والتي تنطوي على قيمة مضافة أعلى في مجال تصنيع الذهب وتداولهما، وتسهم في زيادة الاعتراف الدولي بها، ولعب دور محوري في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة العالمية لهذا القطاع.

اللائحة التنفيذية لقانون الآثار

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اعتمدنا أيضاً لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار والحفاظ عليها، آثارنا هي عمقنا التاريخي، وكما قال المؤسس الشيخ زايد، عليه رحمة الله، «من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل».

يأتي إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الآثار، بهدف حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، وتحديد وتصنيف مناطق الآثار ضمن البنية التحتية الحيوية، وتضم اللائحة ضمن بنودها شروط الاتجار بالآثار والتزامات دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالمحافظة على المواقع الأثرية عند تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروعات التخطيط، والتزامات بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب، وجزاء مخالفة أي من تلك الالتزامات، إلى جانب دور الجهات المختصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

عبيد الطاير وسهيل المزروعي وسلطان الجابر وحسين الحمادي

مبادرات جودة الحياة

استعرض المجلس ضمن اجتماعه مبادرات جودة الحياة لحكومة دولة الإمارات للعام 2020، والتي شاركت في تنفيذها أكثر من 70 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، وتشمل 700 مبادرة ضمن سبعة قطاعات مختلفة، وهي قطاع المجتمع، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد، قطاع الأمن والعدل والسلامة، قطاع البنية التحتية والإسكان والبيئة، وقطاع الموارد البشرية.

وتستهدف مجمل المبادرات مأسسة جودة الحياة وبناء فلسفة جديدة في العمل الحكومي تعزز من مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال تحقيق جودة الحياة ومعالجة التحديات، ومواءمة الجهود الحكومية الفعالة، وتبني مشاريع ومبادرات لتعزيز حالة جودة حياة الأفراد في الدولة خلال الفترة القادمة.

4 هياكل تنظيمية

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه 4 هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية.. فقد اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وعلى صعيد آخر، تضمنت أجندة الاجتماع استعراض واعتماد عدد من التقارير الحكومية في إطار تطوير منظومة العمل، تضمنت تقرير إحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2019، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2019.