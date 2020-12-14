محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات عالمي وتشريعاته تواكبه

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدات على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس: «ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020.. اعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.. ستراقب الهيئة هذا الملف.. وتسن السياسات.. وتنسق مع كافة الجهات المعنية، داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف».

وأضاف سموه أمس: «واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة الأخ محمد عبدالله القرقاوي ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات.. الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً رئيسياً.. والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة»، كما اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين، واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية، واعتمدنا مكتباً تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه.

وتابع سموه: «وضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها.. التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً.. والذي سيتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة».

وذكر سموه أمس: «واعتمدنا اليوم تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي.. واعتمدنا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.. آثارنا هي عمقنا التاريخي.. وكما قال المؤسس، عليه رحمة الله، «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر أو مستقبل».