وداد بو حميد: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استحقاق تاريخي

دبي (الاتحاد)

رحبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتماد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت وداد بوحميد نائب رئيس الجمعية بذلك القرار، مؤكدة أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو استحقاق تاريخي جديد لرصيد دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان؛ نظراً لأهمية الأدوار المنتظرة والمقرر أن تقوم بها «الهيئة»، من خلال وضع السياسات والخطط لتعزيز حقوق الإنسان، والحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الدولة على المستويين التشريعي والإجرائي دولياً ومحلياً، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

ومن ناحية أخرى، ثمنت بوحميد تلك الخطوة والتي سبق أن تعهدت بها الإمارات في ضوء التزاماتها الدولية، خاصة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.