تعزيز البحث والابتكار لتمكين الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد)

نظم مكتب الامن الغذائي والمائي، ورشة عمل تأسيسية افتراضية لمشروع «تعزيز البحث والتكنولوجيا والابتكار لتمكين الأمن الغذائي»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، في إطار العمل على تحسين كامل منظومة الغذاء في دولة الإمارات، وتفعيل آليات ضمان استدامة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تطوير كامل قطاع الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتٌعقد ورشة العمل، التي تعتبر جزءاً من مشروع الأجندة التنفيذية للبحث والتطوير بمجال الأمن الغذائي، تحت مظلة مشاريع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حيث تم إقرار تنفيذ (3) ورش تفاعلية تنفذ بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمعنيين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. خُصصت الورشة الأولى لمناقشة نظم البحث والتطوير في منظومة الغذاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستتبعها ورشة أخرى مخصصة للملكة العربية السعودية، وأخيراً ورشة مشتركة تتضمن مخرجات المواءمة والتعاون بين قطاعي البحث والتطوير والأمن الغذائي بين الدولتين.

وتُنظم ورش العمل بعد انعقاد الاجتماع التنسيقي في نوفمبر 2020، والذي تم الاتفاق خلاله على أهم مجالات التعاون، وتم مناقشة منهجية تنفيذ المشروع بحضور ممثلي من الجانبين.

وتفصيلاً، عُقدت ورشة العمل التأسيسية بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، والدكتور دينو فرانشيسكوتي منسق المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وممثل المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت معالي مريم المهيري، أن ورشة العمل التأسيسية لمشروع «تعزيز البحث والتكنولوجيا والابتكار لتمكين الأمن الغذائي» هو أولى ثمار التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومنظمة الفاو بهدف تحقيق العديد من الأهداف المشتركة، وعلى رأسها ضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مشيرة إلى أن هذا الهدف هو أحد التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بمواكبة المتغيرات العالمية كافة.

وقالت معاليها: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتمكين قطاع غذاء قوي باستخدام البحوث العلمية والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في كامل سلسلة القيمة الغذائية من أجل تعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، وتعزيز جاهزية القطاع لأي متغيرات في المستقبل، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وتمثل ورشة العمل اليوم أولى خطوات تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز البحث والتكنولوجيا والابتكار في هذا المجال بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف ذات الصلة. ونهدف من الورشة أن تساعد في رسم ملامح الخطة المقبلة، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمننا الغذائي، بالتعاون مع منظمة الفاو التي تمتلك العديد من الخبرات الاقتصادية والفنية في هذا المجال».