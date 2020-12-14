«دبي الذكية» تطلق «منصة الشركاء» لخدمة المتعاملين

دبي (الاتحاد)

أطلقت دبي الذكية «منصة الشركاء» التي توفر لشركائها من القطاعين الحكومي والخاص إمكانية الوصول لأكثر من 80 خدمة بكل سهولة، من خلال منصة شاملة وموحدة عبر موقعها الإلكتروني.

وتتيح المنصة الجديدة للمتعاملين إمكانية الوصول إلى جميع خدمات دبي الذكية المشتركين فيها، بالإضافة إلى تصفح الخدمات الإضافية التي يرغبون في الاستفادة منها، من خلال تسجيل دخول واحد واسم مستخدم وكلمة سر واحدة فقط، دون الحاجة لحفظ العديد من عناوين المواقع الإلكترونية.

كما توفر المنصة ميزة الوصول المباشر إلى لوحات تفاعلية متعددة خاصة بأنظمة دبي الذكية، مما يوفر رؤية تفصيلية وتحليلاً لقطاعات مختلفة من شاشة عرض واحدة.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «تعمل المؤسسة على تفعيل المزيد من الحلول المبتكرة وتطوير كافة السبل، ووفق هذا التوجه، تتمثل مهمة دبي الذكية في الاستفادة من مزايا وإمكانات التقنيات الناشئة، وتحويلها إلى خدمات تجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.