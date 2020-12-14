«تريندز» يوقع مذكرة تعاون مع شركة «باث أرابيا»

أبوظبي(الاتحاد)

وقع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تعاون مع شركة «باث أرابيا»، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في إعداد الكوادر وتأهيلها لممارسة فنون العمل الإعلامي المختلفة، والارتقاء بالمهارات الإدارية لموظفي الموارد البشرية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»: إن مذكرة التعاون مع شركة «باث أرابيا» المتخصصة تنسجم مع أهداف المركز وأولوياته الرئيسية، التي تستهدف تأهيل الكوادر البحثية ليس فقط في مجال الدراسات المتخصصة، وإنما أيضاً في الارتقاء بمهاراتها الإعلامية وإعدادها بشكل جيد، وبالشكل الذي يتيح لها التعامل بكفاءة وفاعلية مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد العلي أن «تريندز» يؤمن بأهمية التكامل بين العملين البحثي والإعلامي، فالباحث كي يعبر عن نتائج دراسته أو حينما يتحدث عن قضية في مجال تخصصه ينبغي أن يمتلك مهارات وأدوات العمل الإعلامي الرئيسية، سواء تلك الخاصة بالخطابة أو الإلقاء أو الرد على الأسئلة، وهي المهارات التي تشكل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج التدريبي.

مهارات

أضاف العلي أن المركز يولي اهتماماً كذلك بالارتقاء بالمهارات الإدارية لموظفي الموارد البشرية من خلال دورات متخصصة، تستهدف تعريفهم بأساليب وأسس الإدارة الحديثة، وبالشكل الذي يسهم في تمكينهم من ممارسة مهامهم بالشكل الأمثل.

وقال العلي: إن البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنظمها وحدة «تريندز للمعرفة»، ستكون متاحة أمام الكوادر البشرية من مختلف المؤسسات والهيئات للانضمام إليها في العام المقبل 2021.