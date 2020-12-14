«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في مؤتمر بإيطاليا

أبوظبي(الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمؤتمر الدولي العلمي الثاني للمواد الخطرة، والذي نظمته جامعة روما تور فرغاتا الإيطالية مؤخراً، على مدار ثلاثة أيام، وناقش مواضيع عدة أبرزها تعزيز الأمن والسلامة في مواجهة المواد الخطرة والإدارة والتحقيق والسياسة والتدريب والتشريع.

وألقى العميد محمد إبراهيم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الكلمة الافتتاحية مشيداً بجهود تنظيم هذا المؤتمر العالمي الكبير للحماية من المواد الخطرة، لافتاً إلى جهود ودور الخبراء الذين يمثلون جامعات ومؤسسات عالمية عريقة من عدة دول.

وأوضح أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني شاركت بأربع أوراق علمية، ركزت على تحليل المخاطر في الأزمات والكوارث والذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات الطواقم الميدانية في الحالات الطارئة.

وأشار إلى أهمية موضوعات المؤتمر، والتي تركزت في مجالات الأمن البيولوجي وانتشار الأوبئة والتحديات العالمية لمواجهة جائحة كورونا والدروس المستفادة، وكذلك الأمن الإلكتروني وتحقيقات حوادث الذكاء الاصطناعي.

وقدم مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني الشكر إلى اللجنة التحضيرية واللجنة التنظيمية على دعوتهم الكريمة للهيئة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الكبير، متمنياً لجميع الحضور والمتحدثين وأعضاء اللجان النجاح والتوفيق، بما يحقق التطلعات في تحقيق منظومة السلامة والأمن في التعامل مع المواد الخطرة.