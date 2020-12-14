مناقشة «تأمين الأخطار الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد بعنوان «تأمين الأخطار الإلكترونية»، بهدف تسليط الضوء على أهمية تأمين الأخطار الإلكترونية، وأهم المخاطر التي يمكن أن يغطيها التأمين، ووضع المعايير والأسس الواضحة للممارسة التأمينية لممتلكات شرطة دبي في هذا المجال.

ترأس الجلسة العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وقدمتها العقيد سميرة عبدالله آل علي، مدير إدارة التأمينات في شرطة دبي، وحضرها المتخصصون من مختلف إدارات الشرطة.