27 مشروعاً عقارياً في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذ 8 مطورين عقاريين 27 مشروعاً في مدينة أبوظبي خلال العام الحالي، تتفاوت نسبة الإنجار فيها بين 10% و100%، وتوفر 10.427 وحدة سكنية. وبينت البلدية أن المشاريع التطويرية في أبوظبي استهدفت 8 مناطق، وتوزعت كالآتي: 4 مشاريع في جزيرة ياس،7 مشاريع في جزيرة السعديات، 8 مشاريع في جزيرة الريم، 3 مشاريع في مدينة مصدر، مشروعان في منطقة شاطئ الراحة، مشروع في منطقة السمحة، مشروع في مدينة خليفة ومشروع في جزيرة جبيل.

وتشكل إمارة أبوظبي منطقة جذب استثماري عالمي، نظراً لمستويات الأمان والاستقرار المثالية التي تتمتع بها في ظل رعاية حكومة أبوظبي مدعومةً بنظم وقوانين توفر مظلة أمان لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. وهو ما يفسر النهضة العقارية الكبيرة في أبوظبي، حيث حقق القطاع العقاري قفزة عملاقة إلى الأمام، جعل أبوظبي تقف في الصف الأمامي كأفضل الوجهات الاستثمارية العقارية العالمية، وتجسد ذلك في طرح مشاريع عقارية متنوعة ذات مواصفات ومعايير راقية استقطبت بشكل ملحوظ المستثمرين وأفراد المجتمع، وأصبحت الخيار المفضل لرؤوس الأموال والراغبين في الاستثمار الآمن والمزدهر.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، في تصريح له بمقدمة النشرة العقارية لمشاريع مدينة أبوظبي 2020، أن إمارة أبوظبي حققت خلال وفترة وجيزة نهضة تنموية شاملة انعكست بشكل إيجابي ومؤثر على تعزيز مكانة أبوظبي على سلم التنافسية العالمية، وأصبحت مثالاً يحتذى به في اتباع السياسات الإنمائية والتطويرية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة أبوظبي وانتهاجها الفكر الإبداعي الذي يرتكز أساساً على أهداف كبيرة تتمثل في إسعاد المجتمع، وتمتين أركان الاقتصاد المحلي، وتعزيز أسس الاستقرار المعيشي، والارتقاء بجودة الحياة.

من جانبه، قال المهندس عيسى عمير المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات: إن أبوظبي سعت من خلال مشاريعها العقارية نحو تحقيق عنصر التنوع وفتح آفاق الخيارات أمام المستثمرين والمشترين، حيث تتيح السوق العقارية في أبوظبي مجموعة من المنتجات العقارية التي ترضي جميع الأذواق والتطلعات، مما أسهم في تحفيز المطورين وأفراد المجتمع على حد سواء.

وبينت شفيقة البلوشي مدير إدارة عمليات المطورين والتراخيص، أن السوق العقارية تشهد في أبوظبي نمواً متزايداً، انعكاساً للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمدها حكومة أبوظبي، والتي من شأنها ترسيخ مقومات بيئة استثمارية عالمية المواصفات والمعايير، واستطاعت السوق العقارية في أبوظبي أن تثبت وجودها بجدارة واستحقاق على خريطة الاستثمار العالمي.

واستعرضت النشرة العقارية أهم المشاريع المطروحة في مدينة أبوظبي، منها 15 مشروعاً تنفذها شركة الدار العقارية في كل من جزر ياس، السعديات، الريم ومنطقة السمحة ومدينة خليفة.

وتتمثل المشاريع في مشروع ياس إيكرز - المنطقة الأولى G في جزيرة ياس بعدد وحدات 1002 بنسبة إنجاز 85.8%.

وهناك مشروع وترز إيدج المنطقة A، الذي تنفذه الدار العقارية في جزيرة ياس ويوفر 1002 وحدة عقارية، بنسبة إنجاز 85.8%. ومشروع وترز إيدج المنطقة B بنسبة إنجاز للمشروع بلغت 68.9%، ويوفر عدد 1267 وحدة عقارية.

كما تنفذ شركة الدار العقارية مشروع مايان في جزيرة ياس بنسبة إنجاز بلغت 82.56%، ويوفر عدد 516 وحدة عقارية.

وتنفذ في منطقة السمحة أبوظبي مشروع الغدير المرحلة الثانية الذي يوفر 688 وحدة عقارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90.57%.

وفي جزيرة السعديات، تنفذ «الدار» مشروع جواهر السعديات الذي يوفر 84 وحدة عقارية في جزيرة السعديات، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 100%، ومشروع ياس إيكرز المنطقة الثالثة D وتنفذه الدار العقارية في جزيرة السعديات ويوفر عدد وحدات 260، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 98.28%.

كما تنفذ مشروع ياس إيكرز المنطقة السابعة H، في جزيرة السعديات وبلغت نسبة إنجاز المشروع 100%، ويوفر 125 وحدة عقارية.

وتنفذ الدار مشروع ممشى السعديات - أزور في جزيرة السعديات بنسبة إنجاز بلغت 100% ووفر المشروع عدد وحدات عقارية 173 وحدة عقارية. بالإضافة إلى مشروع ممشى السعديات - تركواز بنسبة إنجاز 100% ووفر 182 وحدة عقارية. ومشروع ممشى السعديات ليلاك ويوفر 141 وحدة عقارية بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وتنفذ شركة الدار العقارية في جزيرة الريم 3 مشاريع هي مشروع ذا بريدجز، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%، ويوفر عدد وحدات 637 وحدة عقارية.

وفي جزيرة الريم أيضاً، تنفذ «الدار العقارية» مشروع رفلكشن برج B، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 54.9% وعدد الوحدات بلغ 193 وحدة عقارية. والمشروع الثالث الذي تنفذه الدار العقارية في جزيرة الريم مشروع ميرا، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 100%، ويوفر 408 وحدة عقارية. ويوفر مشروع المريف الذي تنفذه شركة الدار العقارية في مدينة خليفة 285 وحدة عقارية، بنسبة إنجاز للمشروع بلغت 100%.

وتنفذ شركة كنال ريزدنس للعقارات مشروع كنال ريزدنس في جزيرة الريم، حيث يوفر 435 وحدة عقارية، بنسبة إنجاز بلغت 91.55%.

وتنفذ إشراق للاستثمار مشروع مارينا رايز في جزيرة الريم بنسبة إنجاز وصلت 91.39%، ويوفر المشروع 232 وحدة عقارية.

وتنفذ شركة ميساب ليمتد مشروع بارك فيو في جزيرة الريم بنسبة إنجاز وصلت إلى 98.70% ويوفر 129 وحدة عقارية.

وتنفذ شركة إمكان مشروعين في جزيرة الريم، الأول مشروع بيكسل 1 بنسبة إنجاز وصلت 48.85% ويوفر 231 وحدة عقارية، ومشروع بيكسل 2 بنسبة إنجاز بلغت 38.07%، ويوفر 406 وحدة عقارية. كما تنفذ إمكان مشروع فلل ندرة الشاطئية في جزيرة السعديات بنسبة إنجاز 95% بعدد وحدات 32. وتنفذ شركة ريبورتاج للاستثمار مشروعين في شاطئ الراحة الأول مشروع لوفت 1 الذي يوفر 165 وحدة عقارية بنسبة إنجاز بلغت 60%. ومشروع لوفت 2 بنسبة إنجاز بلغت 60%، ويوفر 124 وحدة عقارية. تنفذ شركة ريبورتاج هوسباتيليتي مشروع ذا جيت في مدينة مصدر بنسبة إنجاز بلغت 13%، ويوفر 463 وحدة عقارية.