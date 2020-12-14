مشاريع خدمية بالقطاع الجنوبي بالعين خلال 5 سنوات

العين (وام)

تعكف بلدية مدينة العين حالياً، في إطار استشرافها المستقبل، على وضع خطة لتنفيذ عدة مشاريع مستقبلية في القطاع الجنوبي خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تقديرية تفوق 960 مليون درهم، وذلك لمشاريع خاصة برفع كفاءة الطرق التي تسهم في تحسين السلامة المرورية وأعمال الطرق والبنية التحتية والمرافق الخدمية وشبكات ري الزراعة التجميلية.

وضمن المشاريع المستقبلية المقترحة التي تندرج ضمن مشاريع برنامج «غداً 21» برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، من المنتظر إنشاء 6 حدائق و 3 ملاعب في كل من منطقة الوقن والقوع بوكريه والظاهرة، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج في محوره الرابع الذي يقوم على تعزيز نمط الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال الارتقاء بالخدمات كافة التي تحسن جودة الحياة عبر تحسين البنية التحتية والتنمية الحضرية، إضافة إلى مقترح إحلال حدائق عصرية بدلاً من الحدائق القائمة، ما يلبي احتياجات وتطلعات سكان هذه المناطق عبر إنشاء حديقتين في منطقتي الوقن والقوع، وذلك لارتفاع أعداد سكان هاتين المنطقتين ووجود حدائق مصغرة لا تستوعب حجم السكان وفئات المجتمع المختلفة.

وأكد الدكتور عبدالله سالم بن حم العامري المدير التنفيذي لخدمات المناطق - القطاع الجنوبي في بلدية العين، أنه فيما يخص المشاريع المنفذة في مناطق القطاع الجنوبي، فقد اشتملت على مشروع إنشاء حديقة مصغرة وملعب في منطقة الظاهرة لتكون الحديقة متنفساً طبيعياً لجميع الفئات العمرية من خلال المرافق المختلفة في الحديقة، ومشروع مصدات الرياح في منطقة الوقن والظاهرة وبو كريه والعراد، والتي توفر الحماية للمناطق السكنية من الرمال والأتربة والتخفيف من الآثار الضارة للعواصف الرملية التي تهب على المنطقة، حيث إن للأشجار تأثيراً مباشراً على صد وكسر حدة الرياح.

وقال: إن المشاريع التي نفذتها البلدية للمرافق الترفيهية

والخدمية القائمة مثل مشروع تطوير حديقة الظاهرة المصغرة،

وتأهيل ممشى صالة الأفراح بالوقن عبر إنشاء نظام تبريد بالرذاذ مع كامل ملحقاتها، إضافة إلى الزراعة التجميلية لمجلس القوع ودوار وجسر القوع - أم الزمول، موضحاً أن هذه المشاريع تساهم في تحقيق مؤشر الأداء المستهدف للبلدية

والخاص برفع نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحقيق متطلبات الجمهور ورفع نسبة الرضا لديهم، إضافة تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القطاع الجنوبي.

وأوضح أن الحدائق المنجزة تبلغ 5 حدائق مصغرة في منطقة الظاهرة، العراد، بوكريه، الوقن والقوع وتستهدف مرافقها الترفيهية العائلات، مع مراعاتها جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أعمال صيانة لـ 6 حدائق قائمة، وذلك حسب خطة الصيانة المعتمدة في البلدية لهذه الحدائق والتي تساهم في رضا المتعاملين على خدمات البلدية.

وأضاف أن المشاريع قيد التنفيذ تضم مشروع إنشاء وإنجاز حدائق مصغرة في كل من الظاهرة وبوكريه والعراد، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 56.62% وتعتبر هذه الحدائق جزءاً من مشروع الحدائق المصغرة في مدينة العين، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان مع خط ري في القوع والتي بلغت نسبة إنجازه 95%.