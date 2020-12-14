«الاتحاد» ترصد التزام الركاب.. تكثيف الإجراءات الاحترازية في عبارات النقل لدلما

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كثف مركز النقل المتكامل من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بتعقيم عبارات النقل البحري من جبل الظنة، إلى جزيرة دلما، وذلك لضمان أمن وسلامة مستخدمي النقل البحري في منطقة الظفرة، وضمان صحة الركاب، وذلك في إطار جهود المركز للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وضمن الجهود الاحترازية لضمان أمن وسلامة الركاب.

وخلال رحلة بحرية من وإلى جزيرة دلما رافقت خلالها «الاتحاد» مستخدمي عبارات النقل البحري، حيث رصدت الالتزام الكامل من قبل الركاب، ومستخدمي العبارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلن عنها مركز النقل المتكامل، بجانب تكثيف الجهود لضمان رحلة بحرية آمنة، سواء قبل انطلاق الرحلة أو خلال الرحلة، وكذلك عقب انتهاء الرحلة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الرحلات البحرية، تعقيم المحطات الرئيسة وأماكن انتظار الركاب، وكذلك تطهير يومي قبل انطلاق الرحلة وبعد عودتها، مع الالتزام الكامل بإجراء المسح الحراري للركاب قبل دخول العبارة، وشملت الإجراءات أيضاً إلزام الركاب بارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على التباعد الجسدي خلال الرحلة.

ورصدت «الاتحاد» وجود وعي كامل لدى أغلب مستخدمي العبارات البحرية، سواء من خلال اتخاذ عدد من وسائل الأمان الشخصية، مثل حرص الركاب على الابتعاد عن ملامسة الأسطح والسلالم كثيرة اللمس، وقيام البعض بتجنب الدفع النقدي واستخدام التطبيقات، وكذلك لجوء أغلب الركاب لاستخدام الأسطح في الهواء الطلق أفضل من داخلها، كون العبارات تضم سطحاً مجهزاً للركاب يتم تعقيمه بشكل مستمر، مع تعقيم العبارات من الداخل والخارج.

وتخدم جزيرة دلما عبّارتان تم تحديث خدمات النقل البحري البحري بهما، هي العبارة «يميلة» والعبارة «الظفرة»، وتستخدم لنقل الركاب والسيارات، وتتمتع بكافة وسائل الأمن والسلامة البحرية، وتخدم سكان الجزيرة من خلال رحلتين بحريتين يومياً، ذهاباً وإياباً، بخلاف الإجازات والعطلات التي تشهد كثافة من مستخدمي النقل البحري.