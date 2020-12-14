تدوير: جهود استثنائية لتعقيم الأماكن العامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، عن مجمل العمليات التي نفذتها فرقه الفنية المختصة، ضمن مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني وما بعده في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي منذ انتشار جائحة كورونا على الصعيد العالمي، وذلك انطلاقاً من حرص المركز الدائم على تنفيذ توجيهات وقرارات حكومة أبوظبي، المتمثلة بالحفاظ على كافة مظاهر الصحة والسلامة البيئية العامة لمجتمع الإمارة، والحد من أية أعراض أو آثار سلبية قد تنتج عن انتشار كوفيد 19 المستجد عالمياً.

وانطلقت فرق المركز منذ بدء حالة الطوارئ وبرنامج التعقيم الوطني في الإمارة وما بعده، في تنفيذ خطط فاعلة للسيطرة على كافة مفاصل العمل في مختلف المناطق المستهدفة، وتنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم دقيقة وشاملة، بالاعتماد على قوى بشرية وصلت إلى 972 بين خبير ومهندس ومشرف وإداري وتقني وعامل، بمعدل 10 ساعات عمل يومياً، وبمجموع ساعات كلي وصل إلى قرابة مليون وثمانمائة ألف ساعة على مدار 227 يوماً، منذ انطلاق البرنامج وحتى تاريخ الثامن من شهر نوفمبر الماضي. شملت عمليات التعقيم تنظيف وتعقيم 229 منطقة وحوضاً في كافة مدن الإمارة الثلاث، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات والمعدات وأساليب العمل الفعالة، ومواد تعقيم صديقة للبيئة وآمنة للإنسان ومعتمدة من قبل الجهات المعنية محلياً ودولياً، حيث وصلت كمية مواد التعقيم التي تم استخدامها في مجمل عمليات التعقيم إلى ما يقارب 2 مليون وثمانمائة لتر بمعدل 12 ألف لتر يومياً في مختلف المناطق، بهدف تسجيل أكبر نسبة نجاح على مستوى الحد من أية فرص لانتشار الآثار الصحية السلبية. وامتدت عمليات المركز الميدانية إلى ما يقارب 485.000 كيلومتر، بمتوسط 2050 كيلو متراً يومياً، حيث تم تخصيص 136 مركبة وآلية مدعمة بأحدث التجهيزات لجميع العمليات الميدانية اليومية، بمعدل استخدام يومي للمياه وصل إلى ما يقارب 250 مليون لتر، وبمعدل يومي وصل إلى مليون ومئة ألف لتر، بهدف تحقيق نتائج فاعلة ومثمرة في زمنٍ قياسي على مستوى عمليات التعقيم والمكافحة بشكل عام.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «لقد ساهمت «تدوير» من خلال مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني بشكل فاعل ومؤثر من كافة النواحي، فقد كانت الخطط المُحكمة والمدروسة، التي تبناها المركز منذ بدء جائحة كورونا، قد أتت ثمارها نظراً إلى النتائج الإيجابية التي سجلتها فرق العمل الميدانية والمكتبية على صعيد إتمام كافة العمليات المطلوبة بالشكل الأمثل، لحماية مجتمع إمارة أبوظبي وتوفير بيئة صحية آمنة من كافة أشكال التلوث والمخاطر التي قد تؤثر سلباً على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار الجائحة، تنفيذاً لتوصيات وحرص القيادة الرشيدة الداعية دوماً إلى الاستثمار في الإنسان وتوفير كل أسباب الراحة والصحة العامة والرفاهية له، باعتباره رأس المال الحقيقي للدولة بكل مكوناتها.

وأكد بأن النتائج المحققة تدعو إلى الفخر والاعتزاز بكافة طواقم وفرق العمل، وتبرهن بشكل واضح على مدى إخلاصهم وتفانيهم في عملهم الذي يترجمون فيه رسالة نبيلة وسامية، تتمثل بالحفاظ على أرواح أبناء وبناء الإمارات وكافة المقيمين على أرضها، بما ينسجم مع أهداف المركز الاستراتيجية، الرامية إلى تأمين بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة للجميع.