نجاح عملية لمريض باستخدام نظام المواءمة الحيوية الشريانية

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نجاح أول عملية لمريض في الشرق الأوسط باستخدام نظام المواءمة الحيوية الشريانية «ديناميكس»، وهي أول دعامة زرع لتزويد الدواء في العالم بما يتواءم مع فيزيولوجية الشرايين، حيث تم إجراء العملية في مستشفى القاسمي بالشارقة بخبرات فريق طبي من كوادر الوزارة، من دون أي التهابات أو مضاعفات لدى المريض الذي استعاد صحته الطبيعية. ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل العمليات الجراحية الدقيقة التي تجريها مستشفيات الوزارة، نظراً لما تزخر به من الكفاءات الطبية التخصصية والأجهزة المتطورة، ما يعزز قدراتها التنافسية.

ويتكون نظام المواءمة الحيوية الشريانية ديناميكس Bioadaptor DynamX™ من دعامة معدنية ومركب حيوي قابل للامتصاص لزرع الدواء ودعم الشريان خلال فترة العلاج، وبنفس حجم دعامات زرع الدواء التقليدية DES، وخلال 6 أشهر تذوب وصلات المُركب لتحرير الشريان والسماح له بالتمدد والتقلص بشكل طبيعي، بخلاف الدعامات التقليدية، وهذه الطريقة تحافظ على قدرة الشريان الإيجابية على إعادة التشكل وأداء وظيفتها بشكل طبيعي، والتقليل من المضاعفات على المدى البعيد.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تزويد مستشفياتها، لاسيما مركز القلب في مستشفى القاسمي بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة آخر مستجدات الأبحاث العلاجية، وأحدث الحلول والابتكارات العلمية في مجال علاج أمراض القلب، ليحافظ المستشفى على المكانة العالمية التي استطاع تحقيقها، وترسيخ ريادة مستشفيات الوزارة في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، بما يدعم خطط تحقيق المؤشر الوطني لأمراض القلب والشرايين ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.