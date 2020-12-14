تطوير ثالث طائرة مزودة بأعلى سرعة إنترنت في العالم

أبوظبي (الاتحاد)



طورت شركة «رويال جت»، الرائدة في مجال خدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات ومقرها أبوظبي، طائرتين من طراز «بوينج بيزنس جت»، لتصبحا الطائرتين الثالثة والرابعة من جيل «بوينج بيزنس جت» المُجهز بأعلى سرعة إنترنت متوافرة في السوق.

وللحصول على منظومة الاتصال وبرنامج التشغيل، استعانت «رويال جيت» بخدمات شركة «هانيويل» للتكنولوجيا المُدرجة على قائمة مجلة «فورتشين» لأفضل 100 شركة تقدم حلولاً خاصة بمجال الصناعة، بما في ذلك منتجات وخدمات الطيران.

ويتم تثبيت النظام الجديد على كلا الطائرتين بوساطة «أماك ايروسبيس»، ومقرها سويسرا، وهي واحدة من أبرز الخبراء في العالم في مجال تطوير وصيانة طائرات كبار الشخصيات وتحديثها، وتعد أيضاً إحدى شركاء «رويال جت»، ولقد تم إضافة أولى الطائرتين بعد انتهاء العمل بها إلى أسطول الشركة، ودخلت نطاق الخدمة في مطار أبوظبي الدولي، وستليها الطائرة الثانية بعد انتهاء «أماك» من تطوير أجهزة الاتصال، وتحديث التصميم الداخلي بالكامل.



