انطلاق «مهرجان دبي للتسوق» الخميس بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد





ينطلق «مهرجان دبي للتسوق» يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد 2021، ليقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية، ما يمنح سكان دبي وزوارها الاستمتاع بأجواء احتفال مثالية.

وتستعد دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لتضفي أجواء البهجة والفرح والتفاؤل بالعام 2021، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات المميزة.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 30 يناير المقبل - الضوء على أبرز الفعاليات المتزامنة مع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة في دبي والتي تقام ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويمكن للعائلات والأصدقاء المتجهين إلى سوق مهرجان دبي للتسوق في وجهة السيف الذي تقدمه شركة الفوعة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، استكشاف عرض الطائرات الورقية ومشاهدة بالونات تتخذ شكل مخلوقات بحرية بالحجم الحقيقي والكبير، وهو ما يحول هذه المنطقة إلى ما يشبه أرض العجائب.

ويمكن لمحبي قصة الأطفال الكلاسيكية «أليس في بلاد العجائب» أيضاً زيارة سوق مهرجان دبي للتسوق في منطقة الخوانيج، والذي يقدم فعاليات ترفيهية تضم المتاهة السحرية إلى جانب منطقة حفلات الشاي والسينما الخارجية ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، إضافة إلى الشجرة الناطقة وبحيرة الأمنيات والكثير من وسائل الترفيه الأخرى، وهو ما يجعله مكاناً رائعاً للعائلات لبدء احتفالاتهم بهذه المناسبة.

وسيستمتع عشاق الموسيقا العربية بثلاث حفلات مباشرة خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلاً مميزاً يحييه الفنان ناصيف زيتون.. فيما يحيي النجمان وائل كفوري ومحمد خيري حفل ليلة رأس السنة في «فستيفال أرينا»، بالإضافة إلى عدد من العروض الموسيقية العالمية.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تشكيلة واسعة من الصفقات والعروض في مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 30 يناير المقبل، ويشمل 3500 متجر تقدم تخفيضات تبدأ من 25 إلى 75 بالمائة.



