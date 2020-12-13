مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين الإمارات ونيجيريا

أبوجا (وام)

وقعت دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية، وتشجيع التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.

جرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا، حيث وقع على المذكرة من جانب دولة الإمارات فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، بينما وقعها من الجانب النيجيري معالي جيفري أونياما وزير الشؤون الخارجية.

ونقل السفير التفاق إلى معالي وزير الشؤون الخارجية النيجيري، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

من جانبه، حمل معالي الوزير السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الدولة ونيجيريا بدأت في عام 1982، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى أبوجا في عام 2009، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.45 مليار دولار أمريكي في عام 2019.