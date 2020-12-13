صندوق الوطن يطلق جولة جديدة من «المبرمج الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن، بدعم من شركة الدار العقارية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، إطلاق جولة جديدة من المرحلة المتوسطة لمبادرة «المبرمج الإماراتي»، وذلك بمشاركة 200 طالب وطالبة ممن اجتازوا المرحلة الأساسية بتفوق وتميزوا في مسابقات البرمجة التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث يهدف البرنامج لتزويد المشاركين بمهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وتقام هذه المرحلة من المبادرة افتراضياً على مدار أسبوعين، وذلك في الفترة بين 13 ولغاية 24 ديسمبر المقبل، بمشاركة المتفوقين من خريجي المرحلة الابتدائية من المبرمج الإماراتي من إمارة دبي، والشارقة، وأم القيوين، كما يشارك فيها أيضاً

ولأول مرة 60 طالباً وطالبة تم ترشيحهم من قبل وزارة التربية والتعليم، بعدما تمكنوا من تحقيق التميز في المراحل الأساسية بمجموعة من المسابقات التي تنفذها الوزارة.

ويتكون «المبرمج الإماراتي» الذي أطلقه صندوق الوطن من مراحل عدة، تبدأ في مرحلتها الابتدائية بتعليم الطلبة برمجة الألعاب الإلكترونية ومفاهيم البرمجة الرئيسية، وفي المرحلة المتوسطة يتم التركيز على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. أما في المراحل المتقدمة، فسيتم تطوير قدرات المشاركين في مهارات البرمجة المتقدمة بلغة بايثون وبناء التطبيقات الإلكترونية.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: «تعكس مرحلة الذكاء الاصطناعي من برنامج (المبرمج الإماراتي) حرصنا على المساهمة في تبني المواهب المواطنة وتنمية الطاقات البشرية، وإكسابها المعرفة والمهارات الإبداعية الضرورية التي تمكنها من إتقان لغة البرمجة في مرحلة عمرية مبكرة، لتكون النواة الأساسية للارتقاء في القدرات الوطنية بهذا المجال الحيوي والمهم الذي يشكل ركيزة رئيسية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بترسيخ المكانة العالمية والعلمية للدولة في المستقبل، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة».

وأثنى على جهود شركة الدار العقارية في دعم ورعاية مبادرة المبرمج الإماراتي في جميع إمارات الدولة والتي كان لها أثر كبير خلال السنوات الماضية في خلق جيل متميز من المبرمجين، وعلى جهود وزارة التربية والتعليم في دعم مسيرة الطلبة التعليمية وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، والتي تسهم في بناء جيل متسلح بالعلوم الحديثة ومستعد لقيادة مسيرة التنمية في ظل قيادتنا الحكيمة، حيث تمكن طلاب الوزارة من تحقيق نتائج متميزة في المسابقات الوطنية والدولية في مجال البرمجة، مما يعكس مهاراتهم المتقدمة ومواهبهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة أن «مبادرة المبرمج الإماراتي رؤية وطنية واعدة تسهم في دعم توجهات وزارة التربية والتعليم في مجال إكساب الطلبة مهارات البرمجة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينمي مواهبهم ويرفدهم بأسس علمية وعملية متينة في مجال البرمجة، يمكنهم البناء عليها وتطويرها مستقبلاً ليكونوا فاعلين ومؤثرين في هذه الصناعة التي ترتكز عليها خطط واستراتيجيات دولتنا للمرحلة المقبلة».

وبينت أن وزارة التربية والتعليم تثمن عالياً مبادرة صندوق الوطن ودعمه الكبير لأبنائنا الطلبة؛ إذ تجسد مبادرة المبرمج الإماراتي حرص كافة المؤسسات في الدولة على رفد المنظومة التعليمية الإماراتية بعناصر تقدمها وتطورها وتفردها، بما يجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات كافة في الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في قطاع التعليم.

ولفتت إلى أن «طلبة المدرسة الإماراتية أثبتوا قدرتهم على خوض مجال البرمجة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال مشاركاتهم الوطنية والدولية المتعددة المتخصصة في هذا المجال؛ إذ تمكنوا من منافسة أقرانهم من عدة دول متقدمة في مجال البرمجة، وهو ما يؤكد امتلاك طلبتنا مواهب وإمكانات متقدمة في هذا المجال يمكن الاستثمار بها وتطويرها بما يحقق تطلعات وخطط وزارة التربية والتعليم لأجيال المستقبل؛ إذ عملت الوزارة على إدخال مناهج دراسية تحاكي مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم مبادرات ومعسكرات متخصصة لتمكين الطلبة من هذه المجالات وذلك ضمن رؤية وطنية ممنهجة تستهدف إطلاق العنان لطلبة المدرسة الإماراتية في المجالات المشار إليها».

وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة- الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في «الدار العقارية»: «يعكس إطلاق هذه المرحلة من (المبرمج الإماراتي) النجاح والاهتمام الذي حظي به البرنامج من قبل المشتركين العازمين على صقل مواهبهم وتعزيز معرفتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. وإننا نفخر في (الدار العقارية) بدعم هذه المبادرة، التي تعد واحدة من العديد من المبادرات التي يقدمها صندوق الوطن».