جامعة العين تتصدر«الجامعات الخضراء»

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت مشاركة جامعة العين الأولى في «تصنيف الجامعات الخضراء العالمي لعام 2020» عن حصولها على المرتبة الثانية على مستوى الإمارات، و18 عربياً، و250 عالمياً من أصل 912 جامعة مشاركة في التصنيف.

وأطلق تصنيف «الجامعات الخضراء عام 2010» بمبادرة من جامعة إندونيسيا، والذي يهتم بقضايا التنمية المجتمعية والاستدامة البيئية.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة: «إن اهتمام جامعة العين بمجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، يأتي ترجمة واضحة وراسخة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد على ضرورة دعم مشاريع الاستدامة ومعالجة المشاكل البيئية، وأن هذا الإنجاز هو ترجمة حقيقية للعمل الدؤوب الذي يبرهن سير جامعة العين بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات العربية والعالمية».

وعبر الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة، والتي تعمل على تحقيقها وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة التي أدرجت القضايا البيئية وتطبيقاتها ضمن سلم أولوياتها لتعزيز الجودة والبيئة المستدامة.

بدوره، قال الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إن هذه النتائج جعلت جامعة العين تتمتع بمكانة مميزة بين غيرها من الجامعات المنافسة، وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتقدم والتطور في جميع الجوانب النوعية وحرصها على تأمين مستقبل مستدام. وأضاف: «جامعة العين ممتنة لتصنيف الجامعات الخضراء لاهتمامهم وتقديرهم»، معتبراً أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهد جماعي تم بالتعاون بين أقسام الجامعة وبدعم كامل من الإدارة العليا.