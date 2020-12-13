«التغير المناخي» تناقش تعزيز الإنتاج المحلي للدواجن

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، التحديات التي تواجه قطاع إنتاج الدواجن المحلي وآليات تذليلها وزيادة الإنتاج، بما يواكب توجهات تحقيق الدولة أمن واستدامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، خلال زيارته الميدانية لشركة رأس الخيمة للدواجن.

واستعرض معاليه مع الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، توجهات الوزارة المستقبلية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي ورفع كفاءته لزيادة حصته من حجم الاستهلاك في السوق المحلي في المقام الأول، وتعزيز قدراته للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: «إن تعزيز كفاءة وتنافسية المنتج الغذائي المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء الذي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات حالياً، لذا تعمل الوزارة على تقييم قدرات مؤسسات وجهات الإنتاج المحلي وتعزيزها عبر التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع، وإطلاق مبادرات وبرامج من دورها معالجة كافة التحديات التي تواجهها لضمان مساهمتها بالشكل الفعال في تحقيق مستهدفات الدولة».

وتناولت نقاشات معاليه مع مسؤولي الشركة أهم التحديات التي تواجه القطاع حالياً ومنها تكلفة الأعلاف، ومستويات الدعم المطبقة عليها.

وشملت الجولة الميدانية للوزير، زيارة مصنع رأس الخيمة لتجفيف الأسماك في منطقة الحليلة بالإمارة، والتقى مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة الدكتور سيف محمد الغيص.

واطلع خلال زيارته لمصنع رأس الخيمة لتجفيف الأسماك، على أحدث التقنيات المستخدمة في عملية تجفيف الأسماك في بيئة صحية آمنة، ما يساهم في رفع جودة المنتجات السمكية والبحرية.